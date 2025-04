Le uova artistiche di Colletorto: un messaggio di arte, unità e speranza

COLLETORTO. A Colletorto, in piazza Purgatorio, sono state installate delle uova artistiche, realizzate grazie alla maestria e all’impegno di un gruppo di persone unite con l’intento di abbellire e stimolare la comunità locale. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di artisti del territorio, che hanno dipinto le uova gratuitamente, dando vita a opere che affrontano temi di grande significato. Tra le creazioni più rilevanti, spiccano il simbolo contro la guerra realizzato da Daniela Mastrogiacomo, il logo del Giubileo dipinto da Umberto Persochillo e le immagini di Cristo e papa Francesco, ad opera di Rosanna Perugini, proveniente da Ururi. I costruttori delle uova, che hanno lavorato sulla struttura dell’installazione, sono: Antonio Scalera, Rino Pagliuca, Fernando Paradiso, Pasqualino Fontana, Loretta Fratino e Franco Paglia, che hanno collaborato con passione e dedizione per dare vita a questa singolare e significativa opera d’arte pubblica. Un’iniziativa che non solo abbellisce la piazza, ma che porta con sé anche un messaggio di solidarietà e riflessione, rafforzando il legame tra la comunità e la cultura locale.