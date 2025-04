L’istituto “Alfano-Perrotta” di Termoli di nuovo sul podio

TERMOLI-BOJANO. Sabato 12 aprile 2025 si è svolto a Bojano, presso la Sala Congressi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Lombardo Radice”, la seconda edizione del Certamen Aenigmatum Samniticum-Italicum, gara nazionale per la promozione e la diffusione dello studio della Lingua e della Cultura latina.

I ragazzi del Liceo Classico dell’Istituto “Alfano-Perrotta” si sono aggiudicati, per il secondo anno consecutivo, i posti più ambiti della gara: prima classificata Valentina Rospo della 4^ A e seconda classificata Sharon Savini, sempre della 4A.

A prepararli e ad accompagnarli la professoressa Maria Cristina Insegnante.

Felicitazioni ai ragazzi e alla docente per la prestazione superlativa da parte della Dirigente scolastica, Concetta Rita Niro, che ha voluto sottolineare un trend consolidatosi da alcuni anni al Classico di Termoli, ossia una didattica delle lingue classiche più moderna e più vicina ai gusti e alle aspirazioni delle giovani generazioni.

Il certamen, coordinato dal prof. Andrea Migliore, bojanese doc, è patrocinato dall’Università degli studi del Molise.

Sono intervenuti il Sindaco di Bojano, il prof. Carmine Ruscetta e il nuovo Provveditore agli Studi di Isernia, nonché ex Dirigente scolastico dell’Istituto “Lombardo Radice”, la dott.ssa Anna Paolella. Ospite d’eccezione dell’evento è stato il dottor Desiata, Dirigente d’azienda, latinista, nonché autore della rivista Hebdomada Aenigmatum, da cui ha avuto origine la singolare gara di giochi di enigmistica in latino. Nel corso della Tavola rotonda il dott. Desiata ha avuto modo di presentare il suo nuovo libro “Il latino per avere successo nella vita” e un altro di prossima uscita (è prevista per il 22 aprile) “Para bellum”.