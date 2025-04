L’oca Charlie porta in trionfo il “Paese Vecchio” al Palio di Campomarino

CAMPOMARINO. È una domenica mattina e la comunità di Campomarino si sveglia improvvisamente nel XV secolo, in un salto temporale che ci riporta indietro, lì dove la storia lascia spazio alla leggenda.

Le nove contrade del paese scendono in strada per celebrare la disfatta dell’esercito turco, che aveva messo in pericolo la popolazione e devastato l’intero villaggio.

Gentiluomini e gentildame si apprestano ad affollare la via del corso principale in un corteo di storica eleganza, seguiti da cavalieri, sbandieratori e musicanti che armonizzano note di altri tempi fino in Piazza Vittorio Veneto per dare, poi, inizio al cerimoniale.

Nel cortile sacro della Chiesa di Santa Maria a Mare, nella mistica cornice medievale del borgo antico, dove cielo e mare si fondono nella rievocazione storica tra presente e passato, si procede alla benedizione delle oche “sentinelle”, le quali ebbero il ruolo chiave di avvisare gli abitanti del pericolo radunandosi davanti alla Chiesa e rifugiandosi sotto la statua di San Vincenzo. Così, anche la popolazione, seguendo la corsa delle oche starnazzanti, ebbe l’opportunità di mettersi in salvo nascondendosi nella cripta.

Ora come allora, ‘le oche correranno ancora’, in memoria di un evento memorabile che ha lasciato il paese sospeso in un loop temporale che ritorna ogni ultima domenica di aprile, a partire dall’anno Domini MMXIX.

Intanto, i Gonfalonieri, ognuno per contrada, esibiscono con orgoglio i propri stendardi e percorrono il tracciato di gara per prepararsi alla competizione.

La piazza fermenta di persone di ogni età, tutte perfettamente allineate ai colori della festa, come api danzanti attorno ad un prato pieno di fuori.

Dal richiamo lussureggiante delle campagne vicine, all’eco delle stradine più nascoste del borgo, oggi a Campomarino, piccola perla sul mare, si respira la magia di una connessione spirituale tra due mondi, dove per qualche ora il tempo si ferma e la storia si ripete.

Il sole cala lentamente e si posa sulla folla scalpitante in attesa di illuminare l’oca vincitrice della quinta edizione del Palio delle Oche.

Segnando un nuovo record, si aggiudica il podio l’oca Charlie di contrada Paese Vecchio, che in 12 secondi è 28″ completa il percorso da Piazza Vittorio Veneto fino all’imbocco della Chiesa madre.

A seguire, contrada Lido che si piazza al secondo posto con l’oca Marina ed infine il terzo posto per l’oca Nina, di contrada Madonnina.

Saranno i conduttori della contrada vincitrice a portare il Palio delle Oche durante la processione di San Vincenzo

Ferreri.

Angelica Silvestri