Luigi Pizzuto protagonista dei venerdì dell’Archeoclub

TERMOLI. Luigi Pizzuto presenta ai soci dell’Archeoclub di Termoli il suo volume “Giovanna I d’Angiò” tra storia, poesia, teatro e leggenda. Cultura e territorio a braccetto nell’ambito della rassegna “Venerdì dell’Archeoclub” a Termoli. Con il libro dedicato a Giovanna I d’Angiò, scritto da Luigi Pizzuto, si apre così il periodo di una serie di iniziative culturali destinate ai tantissimi soci dell’Archeoclub termolese. Appuntamento, pertanto, domani, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 17.30 presso la sala della Chiesa del Carmelo. Porterà i saluti Oscar De Lena presidente dell’Archeoclub di Termoli.

Presentazione della monografia affidata alla professoressa Lucia Lucianetti. Interverranno, nel corso dell’iniziativa, l’attrice Annamaria Graziani, per la lettura di alcuni testi, e lo storico Antonio Mucciaccio, studioso e appassionato di una figura che ha governato il regno di Napoli per circa quarant’anni. Giovanna I d’Angiò (1326-1382) regina di Napoli, dal centro alla periferia del regno, continua nel bene e nel male a far parlare di sé. Ha lasciato non poche tracce ancora visibili sul territorio. Regina abile nell’arte del governare e attenta all’arte e alla cultura del Trecento, Giovanna d’Angiò può senz’altro considerarsi un personaggio di spicco in un periodo certamente non facile, che proibiva assolutamente ad una donna salire al trono.

Nel corso della sua vita si prodigò per aiutare i poveri. La regina manifestò sempre un amore particolare per il popolo napoletano. A Napoli, nella Chiesa di Santa Maria della Spina e nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, brillano i suoi ritratti più interessanti a livello artistico. Il testo si sofferma su non poche esperienze inedite che senz’altro appassionano in uno scenario segnato da intrighi, ambizioni di potere e da non pochi colpi di scena. Interessante la veste grafica del volume pubblicato dalle Edizioni Lampo. In prima e quarta di copertina i disegni del pittore francese Jean Luciano. Illustrano una bella miniatura dell’epoca, risalente agli Statuti del Nodo 1354, e riproducono il sarcofago della regina presente in un angolo della chiesa di San Francesco, che lei fece costruire nel cuore di Monte Sant’Angelo.