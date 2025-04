«Noi, amici del Fratino»: la biodiversità al centro

TERMOLI. Come dei piccoli naturalisti, gli alunni e le alunne della quarta C e D dell’Istituto Comprensivo Schweitzer, nella giornata di ieri, hanno seguito i volontari di Ambiente Basso Molise nella ricerca del Fratino, il piccolo volatile che nidifica nella spiaggia di Termoli.

E’ stata l’occasione per vederli da vicino, proteggere i loro nidi e conoscere meglio questa specie e il suo habitat di nidificazione: le dune.

Si tratta di una specie particolare quella del Fratino, che nidifica lungo i litorali e che purtroppo è in via di estinzione. Il Fratino è infatti prima di tutto indice di un’ambiente pulito e il suo legame con il mare è indissolubile. La sua sopravvivenza è connessa all’inquinamento delle spiagge e dei mari, spesso interessati da plastiche e materiali di varia origine che sono portati sulle spiagge dalle mareggiate, per cui la sua presenza o assenza è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero.

Gli studenti sono stati accompagnati dalle maestre Abbruzzese, Alfonso, Di Carlo, Di Sabatino e Di Siro, in un percorso di educazione e sensibilizzazione della salvaguardia di specie in pericolo come quella del Fratino e, gli incontri, si propongono di sensibilizzare gli studenti sulla complessità e la ricchezza degli ambienti costieri, fornendo loro strumenti per comprendere l’importanza della conservazione e dei comportamenti sostenibili.

Proteggere il Fratino, ed educare alla sua tutela, significa proteggere il mare. Ambiente Basso Molise e le amministrazioni di Termoli e Campomarino fanno molto, ma a volte non basta. È necessario l’impegno di tutti.

La spiaggia e le dune sono un laboratorio all’aperto dove alunni fanno esperienza e incontrare il Fratino è un buon segno: la sua presenza è indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero. Ogni qualvolta che incontriamo un nido del Fratino significa che si tratta di una spiaggia correttamente tutelata e conservata, non inquinata né degradata. Il Fratino è quindi simbolo dello stretto legame tra abitudini dell’uomo e biodiversità dell’ambiente. «Ieri ne abbiamo incontrati quattro di nidi di Fratino. Un grazie particolare ai titolari del Martur Resort che hanno concesso l’ingresso in spiaggia agli studenti, ed ai volontari Chiara Talia, Maria Rossi, Amelia Silvestri».