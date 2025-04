GUGLIONESI. Guglionesi-San Giacomo degli Schiavoni-Campobasso, l’onda di “Orgoglio Antifascista”, la potente campagna nazionale di Arci realizzata in collaborazione con il collettivo di arte pubblica femminista e indipendente Cheap, arriva con forza anche in Molise. Grazie al costante impegno di Arci Molise, guidata dalla sua Presidente Angela Del Gesso, e alla preziosa collaborazione dei Circoli Arci attivi sul territorio, i manifesti artistici che celebrano 80 anni di liberazioni hanno fatto la loro comparsa nelle strade di Campobasso, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

La campagna “Orgoglio Antifascista – 80 anni di liberazioni” si pone l’obiettivo di portare l’antifascismo nelle piazze, nelle vie e nella quotidianità, trasformandolo da semplice ricordo a pratica politica viva e partecipata. L’iniziativa, che coinvolge oltre 40 città italiane da nord a sud, ribadisce con forza come l’antifascismo sia una postura politica attuale e necessaria, che si rinnova costantemente attraverso la partecipazione, le lotte e la memoria attiva.

I manifesti affissi in Molise, così come nelle altre città coinvolte, ripercorrono visivamente 80 anni di mobilitazioni e resistenze che hanno segnato la storia del nostro Paese: dalle partigiane ai movimenti femministi, dalle lotte operaie alle manifestazioni contro il razzismo e la guerra, fino all’impegno civile nel Mediterraneo. Le immagini d’archivio, selezionate con cura da CHEAP e ARCI grazie alla concessione di fotografi e archivi che hanno documentato l’Italia delle lotte, diventano un potente strumento di riflessione e di connessione tra passato e presente.

«Siamo orgogliosi di portare anche in Molise questa importante campagna nazionale – dichiara Angela Del Gesso, presidente di Arci Molise – in un momento storico in cui i valori dell’antifascismo sono pericolosamente minati, a livello nazionale e internazionale, crediamo sia fondamentale riaffermare con forza la loro attualità e la loro importanza per la costruzione di una società giusta e libera. Ringraziamo i nostri Circoli territoriali per l’entusiasmo e l’impegno con cui hanno reso possibile questa significativa iniziativa».

La pratica dell’affissione, scelta come cuore dell’azione comunicativa, trasforma le strade delle nostre città in gallerie d’arte pubblica, creando nuove narrazioni urbane e stimolando il dialogo e la consapevolezza collettiva. La campagna vive anche attraverso la condivisione sui social network, invitando i cittadini a fotografare i manifesti affissi e a contribuire così a costruire un immaginario digitale condiviso di orgoglio antifascista.

Arci Molise invita la cittadinanza a prestare attenzione a questi manifesti, a riflettere sul loro significato e a partecipare attivamente alla difesa dei valori di libertà e democrazia che l’antifascismo rappresenta. L’antifascismo è un impegno di tutti, oggi come allora.