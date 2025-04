Palestina libera: a San Giacomo degli Schiavoni “Arte e solidarietà a sostegno di Gaza”

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nella tranquilla cornice di San Giacomo degli Schiavoni, il Bobby’s è diventato ieri un centro di creatività e solidarietà con l’evento dedicato alla campagna “100×100 Gaza”. Un’intera giornata di arte, riflessione e comunità ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare il potere trasformativo dell’arte nel sostenere una causa umanitaria urgente.

Il Murales: Arte come Simbolo di Speranza

La giornata è iniziata con la creazione di un murales da parte di artisti provenienti dal sud Italia. Su un muro di cemento, le bombolette spray hanno dato vita a un’opera che parla di resistenza e speranza. Il murales, con motivi colorati e simbolici, è un tributo visivo alla resilienza della popolazione di Gaza e un messaggio tangibile di solidarietà. Il processo stesso, con gli artisti al lavoro tra scale e barattoli di vernice, ha catturato lo spirito collaborativo dell’evento.

La Mostra: “This is NOT a Watermelon”

La mattinata è proseguita con l’inaugurazione della mostra “This is NOT a watermelon”, curata dal collettivo transfemminista Centocelle UrbanMag, giunto da Roma. Esposte su pannelli trasparenti, le illustrazioni hanno catturato l’attenzione per i loro messaggi potenti. Ogni opera, come il pezzo che porta il titolo della mostra o i ritratti stilizzati accompagnati da slogan incisivi, ha raccontato storie di resistenza e resilienza. I visitatori hanno potuto acquistare le opere, contribuendo direttamente ai progetti della campagna.

Donne e Resistenza in Palestina

Il pomeriggio ha visto un momento di approfondimento culturale con il dialogo sul tema delle donne e della resistenza palestinese. La giornalista Giulia B. Filpi e l’economista Clara Capelli, collegata da Gerusalemme, hanno esplorato il doppio peso dell’oppressione patriarcale e coloniale affrontato quotidianamente dalle donne palestinesi. Tra testimonianze e riflessioni, il pubblico ha potuto conoscere storie di straordinaria forza e resilienza, rendendo questo momento un importante spazio di consapevolezza.

Solidarietà Conviviale e Musica

La serata è iniziata con un aperitivo benefit, dove buon cibo e calore umano hanno riunito i partecipanti in un momento di condivisione. L’atmosfera si è poi animata con un djset coinvolgente, curato da talenti locali. La musica ha regalato un finale festoso, trasformando la solidarietà in una celebrazione della vita.

Perché Tutto Questo Conta

La campagna “100×100 Gaza” si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per riattivare il Centro italiano di scambio culturale Vik e sostenere interventi umanitari nella Striscia di Gaza. L’evento al Bobby’s ha dimostrato come l’arte, la cultura e la comunità possano unire le persone in un gesto di resistenza collettiva e di speranza concreta.

Un giorno che ha toccato il cuore, mosso le menti e coinvolto una comunità intera. La solidarietà non è solo un atto, ma una forza che ci unisce e ci spinge a ricostruire.