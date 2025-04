Pasqua di Solidarietà: l’Aiga-Onac consegna oltre 60 uova ai detenuti

LARINO. Ieri la delegazione della sezione Aiga (Associazione italiana giovani Avvocati) di Termoli-Larino e l’Onac Molise (Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri) in visita alla Casa circondariale e reclusione di Larino aderendo all’iniziativa “Aiga-Onac visita le carceri italiane” per le festività pasquali.

Per l’occasione sono state raccolte più di 60 uova di Pasqua da consegnare ai detenuti che incontreranno le famiglie durante i colloqui previsti per la Santa Pasqua.

Un grande senso di solidarietà ha coinvolto piccoli paesi del Molise che hanno aderito e partecipato alla raccolta solidale per l’iniziativa proposta da Onac-Aiga.

Accolti con entusiasmo dal direttore dell’Istituto, dal Comandante e dagli agenti di polizia penitenziaria, si è concluso un dibattito conoscitivo e formativo in merito alle esigenze strutturali, economiche, di risorse e di capacità di gestire un carcere in forte carenza di personale.

Consegnata al direttore dell’istituto di pena anche una copia della proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario sottoscritta da Aiga-Onac, già presentata al Ministro della Giustizia Nordio, riguardante l’ordinamento penitenziario, finalizzata alla riduzione del sovraffollamento carcerario e al miglioramento della condizione dei detenuti e del personale dell’Amministrazione penitenziaria.

Lodevole iniziativa per i giovani avvocati molisani.

Presenti l’avvocato Clementina Vitale presidente sezione Termoli-Larino, l’avvocato Monica Mastrantonio referente regionale Onac Molise, l’avvocato Fiorenza del Borrello e la dottoressa Stella Fusco consiglieri di sezione e la dottoressa Marta Petti referente consulta dei praticanti della sezione.