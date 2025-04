Passione vivente: a San Giacomo degli Schiavoni tutto pronto per la seconda edizione

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 19, San Giacomo degli Schiavoni si trasformerà in un palcoscenico di intensa spiritualità e riflessione con la Seconda Edizione della Passione Vivente. Un evento che offre l’opportunità di vivere, in prima persona, alcuni dei momenti più significativi della Passione di Cristo, rappresentati con grande cura e partecipazione dalla comunità locale.

Durante la serata, i partecipanti potranno assistere a una rappresentazione emozionante che ripercorre, con grande intensità, i seguenti momenti salienti:

Il tradimento di Giuda nell’ orto degli ulivi: Il tradimento di Giuda è il momento in cui l’amore tradito di Cristo si fa tangibile, segnando l’inizio del doloroso cammino verso la crocifissione. La scena riflette la solitudine di Gesù, che affronta il tradimento con serenità, ma anche con grande sofferenza interiore.

La cattura da parte dei soldati: La violenza e la brutalità dell’arresto di Gesù sono un segno del contrasto tra la sua innocenza e la forza del potere terreno. Una scena drammatica che simboleggia la lotta tra la luce della fede e le tenebre della violenza.

L’incontro con i sommi sacerdoti: Un momento di confronto tra Gesù e le autorità religiose, dove il silenzio di Cristo davanti alle accuse si trasforma in un atto di fede e umiltà. La scena è un richiamo alla sua missione di salvezza, che non può essere fermata dalle menzogne e dalle calunnie.

L’incontro con Pilato, che si lava le mani: La scena iconica in cui Pilato, pur riconoscendo l’innocenza di Gesù, si sottrae alla sua responsabilità. Un potente simbolo della difficoltà di affrontare la verità e la giustizia, rappresentando l’apatia e la complicità di chi, pur potendo agire, sceglie di non farlo.

Le frustate dei soldati e le cadute lungo il cammino verso il Golgota: Un momento di estrema sofferenza fisica e psicologica per Gesù, che porta sulla sua carne le pene dell’umanità intera. Ogni caduta durante il cammino è un atto di sacrificio, che mostra la forza d’animo necessaria per compiere il suo destino di salvezza.

La crocifissione: L’atto finale di sofferenza e redenzione. La crocifissione è il culmine del dolore fisico e spirituale, ma anche il momento della più grande dimostrazione d’amore, dove la morte di Gesù diventa simbolo di speranza per l’umanità.

L’ingresso è gratuito, e l’evento è un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza profonda, che unisce fede, arte e comunità. Vi invitiamo a partecipare numerosi, per un viaggio emozionante e spirituale che toccherà il cuore di tutti. La Passione Vivente di San Giacomo degli Schiavoni è un momento unico da non perdere.