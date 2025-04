Petacciato solidale con le Uova di Pasqua dell’Ail

PETACCIATO. Anche la sezione Ail di Petacciato, che dipende dall’Ail provinciale di Campobasso, è stata protagonista di un’importante campagna nazionale che ha coinvolto oltre 5.000 piazze italiane.

Nella giornata di ieri, domenica 6 aprile, i volontari dell’Ail erano presenti sul sagrato della chiesa Madre di San Rocco a Petacciato con le tradizionali Uova di Pasqua di cioccolato, al latte e fondente, il cui ricavato andrà a sostenere la ricerca scientifica contro malattie terribili come leucemie, linfomi e mieloma. A Petacciato, due colonne portanti del volontariato locale, Fiorella Franceschini e Patrizia Marinelli, hanno coordinato con passione e dedizione l’attività della sezione, che proprio quest’anno festeggia un traguardo importante: 20 anni di operatività, ovvero quattro lustri di impegno costante e tangibile accanto a chi lotta ogni giorno contro queste patologie. Ma il 2025 porta con sé una grande novità: la sezione si apre ai più giovani, coinvolgendo per la prima volta anche i ragazzi del catechismo, che si affiancheranno ai volontari per vivere in prima persona l’esperienza del donare tempo e cuore agli altri. Un gesto che rappresenta una semina preziosa per il futuro del paese.

A sottolinearlo è anche don Mario Colavita, parroco di Petacciato, da sempre vicino alle iniziative solidali.

«Fare volontariato – ci dice – è come sprigionare energia sociale: un’energia che si moltiplica, che unisce, che fa bene a chi la riceve, ma ancor di più a chi la dona». Il sacerdote ha voluto lanciare un applauso a tutta l’AIL, e in particolare alla realtà locale, che con umiltà, costanza e tanta umanità, continua a portare avanti un’opera di sensibilizzazione e sostegno concreta.

Michele Trombetta