‘Piatto sano’, prevenzione e nutrizione con i Lions

MONTENERO DI BISACCIA. Sensibilizzazione e prevenzione sono due dei pilastri dell’azione dei Lions Club nei confronti della comunità e sono state alla base anche di un service sulla nutrizione corretta e sana promosso dalla Università delle Tre Età di Montenero di Bisaccia in collaborazione con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Una ampia carrellata su quanto mettiamo nel piatto e nella nostra alimentazione quotidiana è stato il percorso disegnato dalla dottoressa Angela Moscufo, nutrizionista e socia del Lions Club vastese, che nel corso della sua apprezzata esposizione ha acceso i riflettori non solo sulla piramide alimentare, ma anche sul rapporto corretto tra i vari alimenti che devono comporre ‘Il piatto sano’, scelto anche come titolo dell’evento.

Come scegliere e bilanciare gli alimenti per sentirsi meglio è il tema sul quale la dottoressa Moscufo ha articolato i passaggi del suo intervento nel quale non ha mancato di soffermarsi sulla eccessiva processazione di alcuni alimenti comuni che andrebbero evitati. A dialogare con lei la presidente della Università delle Tre Età di Montenero di Bisaccia Margherita Rosati, che ha introdotto l’evento cedendo poi la parola per i saluti di benvenuto alla sindaca Simona Contucci, la quale ha rimarcato il lavoro che il sodalizio culturale fa per la sua comunità salutando positivamente la collaborazione con un Lions Club.

Una collaborazione di cui ha parlato la direttrice dei corsi della UniTre Nicoletta Di Sciascio, che si è soffermata anche sulle opportunità corsistiche dell’importante associazione locale, e il cerimoniere del sodalizio lionistico Francesco Nardizzi, che ha brevemente introdotto chi siano e cosa facciano i Lions nel mondo.

Vivace il dibattito conclusivo dell’evento durante il quale la dottoressa Moscufo ha potuto dare risposte chiare alle domande poste dalla presidente Rosati e dai numerosi presenti.