Pomeriggi musicali e di conversazione col “Sax”

PETACCIATO. L’ospitalità proverbiale di Elisabetta Candeloro apre gli spazi e i confini al primo dei tre incontri di Sax per The si è svolto sabato scorso, proponendo un originale connubio tra la musica del sax e il piacere del tè. L’evento ha visto la partecipazione di cinque alunni e un ex alunno, che ha continuato il suo percorso musicale. I giovani musicisti si sono esibiti con grande energia e professionalità, gestendo il palco con competenza e senza farsi distrarre, nemmeno dalla diretta della partita della Juventus.

L’atmosfera dell’evento è stata caratterizzata da un mix di serietà e leggerezza, in perfetto equilibrio con lo spirito della musica.

Un sentito ringraziamento va al Central Petacciato per aver offerto il palco a questi giovani talenti e per aver reso possibile l’evento, così come a Teresa D’Ascenzo per le sue competenze nel mondo del tè. Un particolare riconoscimento è stato dato ai ragazzi (in ordine di esibizione: Martino De Simone, Antonio Pasquarelli, Marta Limone, Francesco Paolo Lionetti, Rosa Maria Del Muto e Gregorio Della Neve), che hanno affrontato l’esperienza con grande coraggio, superando l’ansia e mostrando una maturità rara per la loro età. Un ringraziamento è stato esteso anche alle loro famiglie, che hanno supportato e creduto nel valore del progetto.

L’evento si è concluso con un concerto di successo, un tè prelibato, una saletta climatizzata e una musica che ha emozionato il pubblico. Inoltre, la Juventus ha vinto, aggiungendo un ulteriore elemento di gioia alla serata. Per scoprire i prossimi protagonisti degli eventi futuri, è possibile seguire la pagina social del Central Petacciato.