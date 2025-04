Primo Maggio a Termoli: eventi per grandi e piccini

TERMOLI. Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Lavoratori, l’assessorato al Turismo del Comune di Termoli, in collaborazione con i commercianti del centro e la Pro loco di Termoli, ha organizzato una serie di eventi che si terranno in diverse zone del centro cittadino.

Il Primo Maggio trascorrerà all’insegna di concerti, momenti ludici dedicati ai più piccoli e spettacoli itineranti che vedranno come protagonisti gli artisti di strada.

Un Primo Maggio tutto da vivere per le vie del centro, con spettacoli e concerti che si terranno in orari diversi, proprio per consentire a tutti di scegliere l’evento che più piace: