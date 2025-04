“Pro loco square tour 2025″: musica e arte prendono vita a Guglionesi”

GUGLIONESI. La seconda edizione del “Pro loco Square Tour” inaugura la stagione estiva targata Pro loco Colleniso a Guglionesi. Il progetto, nato nel 2022, ha l’obiettivo di rianimare le piazze del centro storico poco vissute, offrendo eventi e momenti di aggregazione. Strutturato su 3 date, il “Pro Loco Square Tour” vedrà il coinvolgimento di 3 piazze differenti, ognuna dedicata a un genere musicale distintivo. Parte integrante del calendario estivo dell’associazione, quest’anno il tour si apre con un evento di alto livello, grazie alla presenza di Dj Gruff – pioniere della old school Hip-Hop nazionale, noto per l’originalità di reinterpretazione delle tecniche dello scratch e del rap. La prima tappa della manifestazione, che avrà luogo in via G. De Sanctis – Guglionesi il 31 maggio 2025, colora l’aria e disegna ritmi Hip-Hop, passando per il rap e la cultura street in generale. Ci sarà un importante avvicendamento sul palco, di artisti e di contenuti. Oltre a Dj Gruff, ad esibirsi ci saranno artisti locali. Avremo un ritorno a casa di Dj Bella Stò e di Keitho – pronti ad entusiasmare: con un Dj set il primo e con un live prepotente il secondo. La scuola di ballo Fly Zone di Termoli salirà sul palco con delle performance ipnotiche che coinvolgeranno diverse fasce di età. Johnny Jay è pronto, con il suo repertorio musicale, a far ancheggiare la piazza a ritmo di funk, breakbeat, R&B ed Hip-Hop. The last but not the least: l’artista Smoh di Termoli – writer di spessore, tra le sue opere non possiamo non citare “il Mennea” realizzato a Termoli, si esibirà in un live painting per l’occasione. Ad accompagnare la serata ci sarà il buon cibo a cura dei volontari della Pro Loco, pronti a farvi vivere un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Appuntamento fissato per il 31 maggio 2025, ore 19 in via G. De Sanctis, Guglionesi.