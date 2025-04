Progetto Martina: I Lions promuovono la prevenzione oncologica tra gli studenti

CASACALENDA. Lo scorso 10 aprile, presso l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, si è tenuto un incontro sul tema della prevenzione, promosso dal Lions Club Larino, nell’ambito del “Progetto Martina”. L’evento ha avuto come obiettivo sensibilizzare i giovani sui corretti stili di vita e sulla prevenzione dei tumori, puntando sull’informazione come strumento fondamentale per contrastare l’insorgere di malattie.

La dirigente scolastica, professoressa Filomena Giordano, e la presidente del Lions Club Larino, Carmela Minotti, hanno aperto la giornata con i saluti istituzionali, a cui è seguita l’intervento della dottoressa Maria Tartaglia, socia del club, che ha dialogato con gli studenti sulla prevenzione e sui principali fattori di rischio legati alle malattie più gravi, come cardiopatie, diabete e tumori.

Nel corso della sua presentazione, la dottoressa Tartaglia ha illustrato il Codice Europeo contro il Cancro, spiegando come un corretto stile di vita influenzi positivamente la prevenzione delle patologie, in particolare l’importanza di aderire agli screening preventivi. Ha poi approfondito la natura del tumore e la sua incidenza in base all’età, sottolineando quanto la conoscenza e l’informazione siano cruciali nella lotta contro il cancro.

Particolare attenzione è stata dedicata a temi come l’obesità, principale fattore di rischio per numerose malattie, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e diabete. La dottoressa ha evidenziato l’importanza di una alimentazione sana e di un’attività fisica regolare come prevenzione primaria. Inoltre, è stato affrontato il rischio legato al fumo, causa di un elevato numero di tumori polmonari, e alla Papillomavirus infezione, responsabile di alcune tipologie di tumori. La discussione ha incluso anche la promozione del controllo periodico per la prevenzione del tumore al testicolo e del melanoma, enfatizzando il valore della diagnosi precoce.

L’incontro si è concluso con un focus sulla diagnosi tempestiva del tumore della mammella e sull’importanza di autoesami e screening regolari per rilevare precocemente eventuali patologie. La dottoressa Tartaglia ha rimarcato quanto la prevenzione primaria, attraverso stili di vita sani e l’attenzione al proprio corpo, possa realmente fare la differenza nella salvaguardia della salute.

Iniziative come il “Progetto Martina” sono fondamentali per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione, offrendo loro strumenti e conoscenze per proteggere la propria salute e comprendere l’importanza della tempestività nella diagnosi.