Rappresenta il Molise in Sicilia, il sogno di Nicola Pio Ricci diventa realtà

MONTENERO DI BISACCIA. Nicola Pio Ricci, portiere classe 2008 dell’Asd Calcio Montenero, è stato convocato per far parte della Rappresentativa Under 17 del Molise che prenderà parte al prestigioso Torneo delle Regioni in programma in Sicilia. Questo importante traguardo arriva dopo una stagione straordinaria con gli Allievi, guidati dai mister Longhi e Di Nunzio, dove Nicola ha mostrato grandissime qualità, contribuendo anche con la prima squadra.

In occasione del Torneo, che vedrà la partecipazione dei migliori giovani calciatori provenienti da tutta Italia, l’Asd Calcio Montenero esprime profonda soddisfazione per questa convocazione, che testimonia l’impegno e il sacrificio del ragazzo e del club. «Questa convocazione è il risultato di anni di lavoro, dedizione e passione per il calcio. Siamo orgogliosi di vedere Nicola rappresentare il Molise a un evento così prestigioso. È un momento speciale per lui e per tutti noi» scrive l’Asd Calcio Montenero.

«Inoltre, quest’anno 7 atleti della società sono stati convocati nelle Rappresentative Regionali, suddivisi in 3 categorie. Nell’U19, sono stati convocati De Risio Diego (2007), Nigro Mattia (2007) e Mohammed Anas (2006), che hanno contribuito a una grande stagione sotto la guida di mister Borrelli. Nell’U15, invece, Beccia Christian, Bolognese Andrea e Meccia Costantino (classe 2010) hanno impressionato nel campionato Giovanissimi, con mister Di Bernardo. Ai nostri ragazzi, giunti in Sicilia per l’edizione 2025 del Torneo delle Regioni, facciamo un grosso in bocca al lupo. Auguriamo loro di vivere questa esperienza con la spensieratezza della loro età e con grande determinazione nel raggiungere gli obiettivi personali e di squadra. Con il Torneo delle Regioni, che rappresenta una delle manifestazioni più importanti in ambito dilettantistico, i campionati osserveranno due settimane di stop. Non ci resta che tifare per i nostri ragazzi. Forza Regione Molise, Forza Montenero!».

Per Nicola un augurio importante pieno d’amore.

“Amore mio, sta per cominciare una delle avventure più belle e importanti per te, ed io non potrei essere più che orgogliosa. Partire per la Sicilia con la maglia del Molise, per il Torneo delle Regioni, è il frutto di tutta la tua determinazione e la passione che metti ogni giorno in questo sport. Porta con te tutto l’impegno, il talento e il cuore che ti rendono un ragazzo forte e leale. Vivi ogni minuto con la grinta che ti contraddistingue e non dimenticare mai il campione che sei. Che tu scenda in campo o stia sostenendo i tuoi compagni, sappi che ogni momento sarà un passo avanti nella tua crescita, non solo come calciatore ma anche come persona. Ti auguro di divertirti, di emozionarti e di tornare con mille ricordi nel cuore. Meriti tutto ciò che di più bello la vita possa offrirti! Io sarò qui a tifare per te, ogni secondo, anche da lontano. In bocca al lupo amore mio, spacca tutto! Per me hai già vinto tu. Ti amo, La tua piccola D.”