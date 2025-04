San Leo 2025: il programma della festa

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dal 23 aprile al 2 maggio 2025, la Parrocchia San Pietro Apostolo di San Martino in Pensilis ospiterà la tradizionale Festa Patronale in onore di San Leo, con il tema “…nell’anno millenario della sua nascita al cielo”. Il programma, organizzato dal Comitato Feste Parrocchiale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le diverse associazioni locali, offrirà un mix di celebrazioni religiose, eventi culturali e momenti di intrattenimento per la comunità.

Programma Religioso

Mercoledì 23 Aprile

Ore 19 – Messa Solenne all’inizio della Novena di San Leo con la riconsegna del Palio

Ore 19 – Messa

Ore 17 – Benedizione degli “Altari di San Leo”

Ore 19 – Messa

Ore 19 – Messa

Ore 9, 11, 19 – Messa

GiubiLEO del popolo dei carri

Ore 21 – Ritrovo nella piazzetta dell’incrocio tra Via Roma e Via Tavole, Fiaccolata e pellegrinaggio verso la chiesa. La chiesa resterà aperta tutta la notte.

Ore 22 – S.E. Rev. Mons. Claudio Palumbo , Vescovo di Termoli-Larino, celebrerà la Messa

Ore 19 – Messa

Ore 9 – Messa

Ore 19 – Chiusura della chiesa

Ore 19:30 – Solenne benedizione dei carri impartita da S.E. Rev. Mons. Claudio Palumbo

Ore 9 – Messa

Ore 19 – “L’unzione” a San Leo e consegna del palio al carro vincente

Ore 10 – Messa

Ore 19 – Messa, seguita dalla processione in onore di San Leo

In tutti i giorni della festa, sarà possibile portare alimenti a lunga conservazione in Chiesa, destinati alla Caritas Parrocchiale.

Programma Culturale-Ricreativo