“Scuola futura campus”: il Molise dell’educazione guarda al futuro

TERMOLI. Sono sette gli Istituti scolastici molisani protagonisti dell’evento “Scuola Futura Campus”, il campus itinerante del Pnrr Istruzione per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e sulle sfide del PNRR, in programma a Pescara dal 12 al 14 aprile. La manifestazione ha avuto come focus le “Buone pratiche artistiche e musicali e le buone pratiche del PNRR”. Le scuole che sono state selezionate a partecipare sono: Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “Marconi – Pilla” di Campobasso, Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli, Istituto Onnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, l’Istituto superiore “Fermi – Mattei” di Isernia, Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso, Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso, Istituto Comprensivo “A. Pace” di Termoli.

La manifestazione si è svolta in concomitanza con le finali del Campionato Nazionale RoboCup, dove studenti da tutta Italia si sono sfidati in competizioni di robotica educativa. A guidare la delegazione molisana, composta da Dirigenti, docenti e studenti, l’Ufficio Scolastico del Molise con la Direttrice Maria Chimisso e il prof. Marco Di Paolo, Coordinatore delle Equipe Formative Territoriali del Molise. Scuola Futura è un campus itinerante che tocca tutte le Regioni italiane per promuovere attività di formazione ed esperienze innovative coinvolgendo per quattro giorni – in ogni città – migliaia di studenti, impegnati simultaneamente in decine di laboratori, ognuno dei quali risponde ad un’area e ad una sfida di interesse scientifico e culturale.

Per questa occasione, la città di Pescara si è trasformata in un Campus della conoscenza, sperimentando nuovi algoritmi educativi che intrecciano Stem e Arti in un linguaggio condiviso. Scuola Futura è l’occasione, per studenti e docenti, di esplorare le nuove frontiere dell’educazione interdisciplinare e della trasformazione digitale. L’evento ha animato il centro di Pescara con attività, workshop e incontri volti a diffondere le buone pratiche del PNRR Scuola, valorizzando l’innovazione, la sostenibilità e la centralità degli studenti nel processo educativo. Il Programma didattico ha incluso diverse attività, molte delle quali sono state rivolte alle delegazioni composte da studentesse e studenti dell’Abruzzo e del Molise. Lo scopo è promuovere e sperimentare, insieme, buone pratiche innovative su settori come quello tecnologico, artistico, musicale e agro-alimentare.

“Questa esperienza – ha dichiarato la Direttrice dell’Usr Molise, Maria Chimisso – ha rappresentato un momento di straordinaria crescita per le nostre scuole. Abbiamo visto studenti e docenti confrontarsi in contesti assolutamente innovativi, mettendo in campo competenze, creatività e spirito di collaborazione. Il Molise ha dimostrato ancora una volta di essere pronto ad accogliere le sfide dell’educazione del futuro, con entusiasmo e visione condivisa”.