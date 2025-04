PETACCIATO. Sold-out per la prima di “Prendi un desiderio a caso” che si terrà a Petacciato domenica 27 aprile 2025, alle 19. Nello spettacolo si intrecciano la poesia, la musica e l’arte. La scrittrice e poetessa Greta Rodan leggerà alcuni dei suoi testi poetici accostando la lettura a una performance pittorica.

L’accompagnamento musicale al sax e la ricerca musicale e sonora saranno a cura del maestro Gerardo Mautone. Ad ospitare la Prima sarà Central PETacciato, un salotto in cui le arti si fondono, luogo di condivisione e di aggregazione che si trova a Petacciato e che ospita artisti, scrittori e musicisti da tutta Italia ma che è anche uno spazio dedicato alle associazioni del territorio e ai giovani, nell’ottica della aggregazione e della socialità. Greta Rodan è una scrittrice italiana che da anni vive in Molise, tra le numerose pubblicazioni, il romanzo “Voglio spendere una parola per te”, di recente uscita.

La Rodan si occupa poi della lotta alla violenza di genere e al bullismo, portando tra l’altro in scena due monologhi teatrali, rappresentati anche nelle scuole per sensibilizzare e apportare un contributo reale. Gerardo Mautone è un maestro sassofonista, insegnante di musica, musicoterapeuta e DJ, che da tempo si occupa di ricerca musicale e sperimentazione. Dopo esperienze in tutta Italia, anche in numerose bande musicali, è arrivato in Molise, qui insegna musica anche nelle scuole e organizza spettacoli in cui le sue competenze si mescolano. È inoltre il sassofonista ufficiale degli E_Street Lounge. Previste date estive a Roma, Napoli e in varie località molisane. Nelle prossime settimane, date e orari sui canali social dei due artisti.

Dallo spettacolo “Prendi un desiderio a caso”:

“Prendo questo momento della notte Ritagliato e ricucito solo per darti mie notizie Troppo illuminate troppo artificiose Da poco mi piacciono gli aggettivi semplici Le parole semplici Mi piace come si fa capire quello che semina Come sono vicina alle costellazioni minime I giorni passano dentro lo stupore e le scoperte Così mi scopro insofferente Tanto che ho perfino un vaso in casa Una pianta ancora sopravvive all’indolenza E sono pronta per comprare una casa Stabilire che mai e poi mai mi arrenderò A nessun altro mestiere Che non sia l’essere Il profondamente essere

Mia amica”.