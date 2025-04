“Squilli di Trombetta”, diamo i voti al weekend sportivo

TERMOLI. Eccoci con le notizie dal mondo sportivo di Termoli con gli “Squilli di Trombetta”. Vediamo com’è andato il weekend sportivo.

VOLLEY MASCHILE SERIE C INTERREGIONALE

TERMOLI PALLAVOLO IMMOBILIARE 0 GRUPPO OCCHIONERO – Voto 10 e Lode

Con due giornate di anticipo nei play-off promozione, la squadra di coach Peppe Del Fra conquista matematicamente la prima posizione in classifica, che le permetterà di godere del privilegio – con la speranza che si confermi tale – di poter disputare due delle tre gare previste per la finalissima che assegnerà il titolo di campione di Serie C tra le mura amiche del PalaSabetta.

La squadra, quest’anno, ha dato prova di forza per tutta la durata della stagione, fatta di molti alti e solo pochi passaggi a vuoto. Ora bisogna riuscire a mantenere questa forza mentale e sprigionarla nelle tre gare della finalissima. Intanto, sicuramente la manterranno per le due gare rimanenti prima della finale: contro il Paglieta in casa il prossimo 26 aprile e sette giorni dopo in trasferta, proprio contro quella che, quasi sicuramente, sarà l’altra finalista: la Tekno Progetti Arabona di Manoppello.

Vai Termolipallavolo! Termoli ti applaude ed è con te.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI

Voto: 10 e Lode

Nonostante la sconfitta casalinga di domenica contro l’Academy Basket Catanzaro, l’Air Basket può festeggiare: grazie alla vittoria del Marigliano a Canosa, infatti, il Canausium – unica squadra che, per la matematica, avrebbe potuto insidiare il terzo posto valido per la salvezza diretta – ha perso terreno. La sconfitta dei pugliesi ha quindi reso irraggiungibile, a livello di classifica, la squadra del patron Pitardi, sancendo così la salvezza matematica dell’Air Basket Termoli.

Una salvezza più che meritata, considerando che nella regular season la squadra aveva mancato l’accesso ai play-in solo per una questione di differenza canestri, trovandosi costretta a disputare i play-out.

Questa salvezza è la conferma di una stagione comunque esaltante per i ragazzi di Termoli.

Complimenti a tutti: società, squadra, coach e dirigenti, per il lavoro svolto!

VOLLEY FEMMINILE GIOVANILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL

Voto: 9

Squadra giovane, ma con le idee chiarissime: crescere, divertirsi e vincere. Le ragazze della Delfina Volley School mostrano grinta da veterane, unite a una freschezza che fa ben sperare per il futuro della pallavolo locale. Tecnica in costante crescita, spirito di squadra altissimo e una determinazione che spesso sorprende anche gli avversari più esperti.

Ottima la guida tecnica, capace di valorizzare ogni singola atleta e costruire un gruppo unito dentro e fuori dal campo. Qualche piccola sbavatura da limare, ma il talento c’è e si vede. La strada è quella giusta, e il 9 è più che meritato.

Il futuro? Promette bene, molto bene.

Un gran bel Giovedì… due vittorie per 3-0 in altrettante gare.

UNDER 18

Delfina Volley School vs Volley Isernia 3-0 (25-9; 27-17; 25-14)

UNDER 14

Delfina Volley School vs Effesport Isernia 3-0 (25-3; 25-19; 25-14)

VOLLEY FEMMINILE SERIE D YOGO GELATERIA TERMOLI PALLAVOLO

Voto 8,5

Le nostre ragazze partono col botto nei play-out!

Sabato è arrivata una vittoria pesantissima contro la Futura Volley Teramo: un secco 3-0 (25-20 | 25-6 | 25-15) che non lascia spazio a interpretazioni.

Partire col piede giusto era fondamentale… e loro l’hanno fatto alla grande! Dominio totale, ritmo alto e massima concentrazione per tutta la gara. Le ragazze termolesi non hanno mai abbassato la guardia, dando un segnale fortissimo a tutto il campionato: “Noi ci siamo”. Ogni partita sarà una battaglia, ogni punto conterà tantissimo. Ma sabato hanno dimostrato che il cuore, la grinta e la voglia di lottare non mancano.

Avanti così!

BASKET DR2 MOLISE BASKET YOUNG

Voto 6:

Usciti sconfitti ora per cercare di riprendersi la testa, la squadra allenata da Giuseppe Sabetta deve vincere tutte e due le partite rimaste per avere un posto più privilegiato nei play-off. Ma al di là di questa battuta di arresto, la stagione resta comunque esaltante per loro; questo è un fatto che nessuno può disconoscere.

CALCIO – SERIE D – TERMOLI CALCIO

Voto 6-

Confessiamo che, all’uscita dallo stadio dopo il fischio finale del signor Giallorenzo di Sulmona, che aveva decretato l’1 a 1 tra Termoli e Fermana, eravamo abbastanza avviliti. L’unico risultato che sarebbe stato inutile per entrambe le squadre, infatti, era proprio il pareggio.

Poi però, andando a vedere i risultati ottenuti in giornata dalle concorrenti dirette per la salvezza, abbiamo potuto constatare che quel pareggio – almeno per noi – è stato un risultato da bicchiere mezzo pieno, che in pratica ha lasciato le cose invariate nella lotta per non retrocedere.

Certo è che, se davvero vogliamo credere in questa benedetta salvezza, nelle ultime tre gare bisognerà mettercela tutta, eliminando tutte le paure viste anche contro la Fermana. Come si suol dire, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo.

Tra San Benedetto giovedì, la sfida in casa a Termoli e la trasferta finale a Recanati, servirebbero almeno 7 punti per tenere a bada la concorrenza. Sarà sicuramente difficile, ma bisogna provarci.

Altrimenti, dovremo rassegnarci ai play-out, che poi saranno una vera e propria lotteria dove tutto potrà succedere.

Se avessimo vinto domenica, probabilmente staremmo facendo tutt’altro tipo di discorsi. Ma purtroppo non è andata così. C’è però ancora tempo per rimediare.

Michele Trombetta