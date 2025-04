“Squilli di Trombetta”: il weekend ‘agrodolce’ per lo sport termolese

TERMOLI. Eccoci con un nuovo appuntamento degli Squilli di… Trombetta. Come sarà andato il weekend sportivo delle squadre termolesi? Scopriamolo insieme.

VOLLEY MASCHILE SERIE C – PLAY OFF GARA 3 ANDATA

IMMOBILIARE 0 GRUPPO OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO – VOTO 10

Vince anche la gara contro la diretta concorrente, la Tekno Progetti Arabona Manoppello, e vola sempre più verso il primo posto che le permetterebbe di giocare la finale play-off con due incontri su tre in casa.

Ora la squadra di coach Del Fra ha raggiunto quota 20 punti, mentre i rivali più vicini sono a 16. Per il ritorno, la formazione termolese affronterà due trasferte e una sola partita in casa, tra cui l’ultima proprio sul campo del Manoppello, squadra tosta e difficile.

Domenica, dopo aver perso il primo set, i ragazzi hanno cominciato a macinare gioco: per la Tekno Progetti Arabona è stata notte fonda. I termolesi hanno tirato fuori tutto il carattere e la rabbia agonistica, demolendo – pur faticando non poco – le resistenze del team di Manoppello, nonostante il tifo caloroso di un nutrito gruppo di sostenitori ospiti.

Forza ragazzi, ancora pochi sforzi: la rivincita è a portata di mano!

BASKET – CAMPIONATO DR2 MOLISE

BASKET YOUNG – VOTO 10

Ancora un successo e ancora primato per questi ragazzi “terribili” – sportivamente parlando – nel campionato di DR2.

È davvero una gioia sapere che, alle spalle della prima squadra, stanno crescendo giovani promettenti, alcuni dei quali hanno già calcato i parquet della Serie B Interregionale.

Continuiamo così, che il futuro sarà nostro.

UBER ALLES, MBY

BASKET – SERIE B INTERREGIONALE

AIR BASKET TERMOLI ITALINGAS – VOTO 4,5

Premesso che questa sconfitta, alla fine, potrebbe risultare solo un incidente di percorso e che la salvezza diretta resta ancora ben salda nelle mani della squadra termolese… lunedì sera, a Marigliano, è arrivata forse la prestazione più negativa del campionato.

Partita sempre in bilico: prima avanti noi, poi loro, sempre a distanza di un tiro da tre. Ma farsi raggiungere sul 60 pari sul fil di sirena e andare al supplementare è stato fatale. Sembrava quasi scritto.

Una riflessione però va fatta: farsi riprendere e superare nel finale non è una novità. È successo anche a Barcellona Pozzo di Gotto, a Messina e in altre occasioni.

Se non si vuole compromettere tutto, sarà bene analizzare questi segnali. Per ora sono solo sirene lontane, ma basta poco per trasformarle in allarmi veri.

Restano tre gare: due casalinghe (non semplici) contro Catanzaro e Castanea, e una trasferta a Rende, dove non ci aspetteranno con il tappeto rosso. Anche perché all’andata – a detta loro – “non ci siamo comportati bene”, e se ne andarono dicendo: “Tanto dovrete tornare a Rende…”

Ora confidiamo nell’opera di coach Marinelli, che dovrà lavorare soprattutto sull’atteggiamento mentale, oltre che fisico. Lui sa come si fa.

Così potremo chiudere questo torneo nel migliore dei modi.

CALCIO – SERIE D

TERMOLI CALCIO 1920 – VOTO 4

Senza ombra di dubbio, l’arrabbiatura – anche a 48 ore di distanza – è ancora tanta.

Il Termoli ha sciupato un’occasione clamorosa: per 92 minuti ha avuto la partita in mano, senza rischiare nulla contro la Civitanovese, e poi ha buttato via due punti preziosissimi.

Speriamo che non ci costino cari.

Non è una questione fisica: è esclusivamente una questione mentale, venuta meno nel momento cruciale.

Come si fa a farsi raggiungere, anche se l’arbitro concede 9 minuti di recupero?

Una partita del genere non si butta via così: si fanno sostituzioni, si perde tempo, si butta la palla in tribuna se serve!

Sicignano era in panchina, abile e arruolato: perché non è stato inserito prima, almeno per spezzare il ritmo? Uno come lui non avrebbe certo permesso agli attaccanti avversari di fare quello che hanno fatto.

Se si fosse vinto, avremmo affrontato la Fermana – squadra di valore, al di là della classifica – con tutto un altro spirito.

Invece, dopo questa botta, sarà tutto più difficile.

Mentre scriviamo, ci giunge la notizia dell’esonero di mister Mosconi.

Speriamo che questa mossa non risulti inutile.

Qualcosa andava fatta, forse non a quattro giornate dalla fine… si vocifera di un possibile ritorno di Carnevale. Vedremo.

Michele Trombetta