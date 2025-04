“Squilli di Trombetta”: ottimi risultati per le squadre termolesi

TERMOLI. Tornano gli “Squilli di Trombetta”, con il basket da sogno, il volley inarrestabile e il calcio nel mirino arbitrale. Ecco un riepilogo delle performance:

BASKET DR2 – MOLISE BASKET YOUNG – VOTO 10 CON LODE

Impresa a dir poco pazzesca da parte della Cantera Air nel campionato di competenza, la DR2. Solo una squadra di “cestisti giovani e matti” poteva ribaltare una partita che sembrava ormai persa a 25 secondi dalla sirena finale del supplementare. E invece, sul filo della sirena, arriva una vittoria incredibile: 82-81 contro il Cepagatti e, ciliegina sulla torta, anche il primo posto in classifica! C’era una commedia teatrale dal titolo perfetto per descrivere questa impresa della formazione termolese: “Se no i xe mati, no li volemo”, di Gino Rocca. Ecco, la MBY DR2 è proprio una squadra di mattacchioni… ma estremamente vincenti! E a noi piace da matti che siano così, visti i risultati che ottengono!

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR ITALINGAS BASKET TERMOLI – VOTO 9,5

Dopo i viaggi “transoceanici” tra Calabria e Sicilia, l’Air Italingas Basket Termoli torna finalmente alla vittoria davanti al pubblico amico. A farne le spese questa volta è la A.S.D. Pallacanestro Antoniana di Boscoreale, travolta da un divario tecnico troppo evidente: i 19 punti di distacco finali parlano chiaro. Ora, dopo questo successo, alla formazione di Marinelli potrebbe bastare la vittoria domenica prossima contro il Promobasket Marigliano per chiudere i giochi… se non proprio per la matematica, almeno per la logica!

VOLLEY FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL TEAM VIOLA – VOTO 9 (Under 16)

Non c’è storia per le ragazze del Team Viola che, con la gara odierna contro l’Aurora Volley, chiudono la prima fase del campionato da imbattute. Una cavalcata perfetta!

Delfina Volley School Viola vs Aurora Volley → 3-0

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920 – VOTO 6,5

Il risultato di 4-1 a favore del Teramo non deve ingannare: il Termoli ha tenuto testa ai fortissimi giocatori teramani, secondi in classifica, per tutti i 90 minuti. Poi si sa, quando spingi per raggiungere un pareggio che sarebbe stato più che meritato, inevitabilmente ti scopri, e giocatori di spessore come quelli del Teramo vanno a nozze in queste situazioni. Non a caso i due gol che hanno chiuso definitivamente la partita sono arrivati nei minuti di recupero.

Ancora oggi, a tre giorni di distanza, continuiamo a guardare gli highlights della partita senza riuscire a capire perché sia stato annullato il gol di Volpe al primo minuto di gioco: nessun fallo, nessun fuorigioco. Vorremmo proprio sapere il motivo di questa decisione arbitrale. Anzi, se c’era un gol da annullare, forse era proprio quello dell’1-0 del Teramo: la posizione di due giocatori oltre la linea difensiva giallorossa sembrava quantomeno sospetta. Ha fatto bene il Termoli a protestare formalmente.

VOLLEY FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL TEAM AZZURRO – VOTO 6

Diversa la situazione per il Team Azzurro, che nel momento decisivo non trova il coraggio giusto e, tra le mura amiche, cede alla Volley Blackmount, strappando solo un set.

Delfina Volley School Azzurro vs Volley Blackmount → 1-3

Michele Trombetta