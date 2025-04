Tai Chi e Qi Gong: benessere fisico e mentale al parco di Termoli

Sabato 26 aprile 2025, al Parco Comunale di Termoli, si è svolta la XXVI giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong, un evento globale che coinvolge centinaia di città in tutto il mondo. L’iniziativa, che celebra queste antiche discipline cinesi, è stata un’opportunità imperdibile per promuovere il benessere fisico e mentale, ridurre lo stress e migliorare l’equilibrio interiore.

Nell’ambito del progetto PRO-BEN 4 CH4WB (4Challenges 4Well-Being), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, è stata data particolare enfasi alla promozione del benessere psicofisico tra gli studenti universitari. Il progetto mira a sperimentare nuovi modelli di intervento che combinano movimento, respirazione e concentrazione mentale, proprio come il Tai Chi e il Qi Gong.

L’Università degli Studi del Molise ha partecipato attivamente all’evento, offrendo dimostrazioni pratiche e lezioni gratuite a tutti i partecipanti. È stata un’ottima occasione per sensibilizzare i giovani sul valore di queste pratiche per la gestione dello stress e il miglioramento del benessere complessivo, soprattutto in un contesto universitario.

La partecipazione è stata ottima: numerosi studenti e cittadini hanno preso parte alla lezione all’aperto, approfittando dell’occasione per sperimentare il Tai Chi e il Qi Gong, immergendosi nella loro capacità di promuovere serenità e equilibrio interiore.

L’evento ha rappresentato un momento di integrazione, non solo tra diverse generazioni, ma anche tra culture diverse, facendo da ponte tra il mondo accademico e la comunità locale. Grazie all’iniziativa, è stato possibile contribuire attivamente alla promozione della salute psicofisica e al rafforzamento del legame tra la cultura cinese e il nostro territorio.