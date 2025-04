Templari d’Europa: l’Ordine Storico dei Cavalieri di Termoli protagonista in Francia

TERMOLI. Dal 4 al 6 aprile 2025, l’Ordine Storico dei Cavalieri di Termoli parteciperà alla nona edizione di “Biot e i Cavalieri Templari”, il più grande evento rievocativo d’Europa dedicato all’epoca templare. Un appuntamento straordinario che, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, si prepara ad accogliere oltre 500 rievocatori provenienti da 16 nazioni e un pubblico stimato di più di 100.000 visitatori.L’evento si svolgerà a Biot, un incantevole borgo della Costa Azzurra situato a pochi chilometri da Antibes. Biot ha una storia profondamente legata ai Cavalieri Templari, che dal 1209 al 1308 hanno governato la città di Les Verriers, lasciando un’impronta indelebile nel territorio.

Organizzato dal comune di Biot, il festival è considerato l’evento di punta del fine settimana in Costa Azzurra, grazie a un programma ricco di spettacoli, battaglie e attività medievali:

Oltre 150 ore di spettacoli tra rievocazioni storiche, tornei e duelli;

Sfilate notturne illuminate da fiaccole, che renderanno l'atmosfera ancora più suggestiva;

Battaglie su larga scala, con cavalieri provenienti da tutta Europa;

La più grande proiezione mappata d'Europa, con immagini spettacolari che copriranno un'area di 27.000 m² nel cuore del villaggio;

Esibizioni equestri con cavalli addestrati per ricreare le epiche battaglie medievali;

Attività per i più piccoli, come tiro con l'arco, percorsi avventurosi e l'assalto alle segrete;

, come tiro con l’arco, percorsi avventurosi e l’assalto alle segrete; Fedeli ricostruzioni della vita artigianale del XIII secolo, con mercati, dimostrazioni di antichi mestieri e accampamenti storici.

Il ruolo dell’Ordine Storico dei Cavalieri di Termoli

L’Ordine Storico dei Cavalieri di Termoli, già noto per le sue suggestive esibizioni in Italia e all’estero, porterà a Biot il proprio contributo alla rievocazione storica, partecipando a battaglie, parate e dimostrazioni che faranno rivivere l’epoca medievale. L’associazione termolese, composta da appassionati e studiosi della storia templare, è riconosciuta per la qualità delle sue rappresentazioni, grazie a costumi fedeli, armi riprodotte con cura e una profonda conoscenza storica.Essere presenti a Biot è per noi un grande onore e un’opportunità unica per rappresentare Termoli in un contesto internazionale di altissimo livello”, afferma un portavoce dell’associazione.L’evento sarà una straordinaria occasione per far conoscere la storia e le tradizioni templari a un vasto pubblico internazionale, contribuendo a mantenere viva la memoria di un periodo affascinante e ricco di mistero.Per chi volesse partecipare, Biot è facilmente raggiungibile dall’Italia ed è pronta ad accogliere visitatori di ogni età in un viaggio immersivo nel passato.