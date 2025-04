Termoli partecipa al meeting nazionale “SportCity” di Assisi

ASSISI. Il vicesindaco e assessore al Turismo e Cultura Michele Barile ha partecipato ad Assisi in Umbria al Meeting nazionale della Fondazione “SportCity” voluto per far crescere il movimento sportivo nazionale. Si tratta della terza edizione degli stati generali sul benessere e sulla qualità della vita ottenuti attraverso la diffusione della cultura del movimento.

La Fondazione SportCity da cinque anni persegue l’idea di trasformare il paese in una vera e propria “Repubblica del Benessere”.

“Ho avuto l’onore e il piacere di rappresentare il Comune di Termoli allo SportCity Meeting tenutosi nella splendida cornice di Assisi, ha detto il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura del Comune di Termoli Michele Barile.

Tanti gli amministratori intervenuti da ogni parte d’Italia, validissimo il parterre di relatori, che ha visto anche la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Un’occasione importante di confronto e condivisione di buone pratiche legate alla promozione dello sport come strumento di inclusione, benessere e crescita sociale.

Ringrazio gli organizzatori, ed in particolare modo il Presidente della Fondazione SportCity Fabio Pagliara, per l’invito e per aver creato un contesto così stimolante, dove le città possono fare rete e lavorare insieme per un futuro più attivo e sostenibile”.