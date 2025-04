The Big Challenge, gli studenti della Schweitzer ci sono!

TERMOLI. Studenti termolesi in auge al concorso nazionale “The Big Challenge”, edizione 2025. Successo per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato alla competizione nazionale “The Big Challenge” rispondendo online a domande di grammatica, vocabolario e civiltà in inglese.

«Speciali congratulazioni a Cloe Battista, che ha ottenuto un ottimo risultato e ha vinto il 2nd Regional Prize del livello 2^ media, a Jordan Ludovico che ha conseguito il terzo posto a livello regionale e complimento a tutti i partecipanti per i punteggi ottenuti che collocano statisticamente l’istituto comprensivo Schweitzer al di sopra della media regionale e nazionale. A breve tutti i ragazzi saranno premiati e riceveranno i loro attestati», l’attestato sulla pagina social della scuola.