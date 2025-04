Tra i migliori neolaureati d’Italia: il Premio Leonardo conquistato dalla termolese Alessandra De Santis

ROMA. Un palcoscenico prestigioso, la Giornata Nazionale del Made in Italy, a Villa Madama, l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

E in mezzo a tutto questo, sotto i riflettori dell’eccellenza italiana, brilla un nome che ci fa battere forte il cuore: Alessandra De Santis, giovane talento termolese, selezionata tra gli 8 migliori neolaureati d’Italia per ricevere l’ambitissimo Premio Leonardo alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Alessandra, laureata in Biotecnologie, ha conquistato la scena ricevendo il Premio Dompé Farmaceutici, grazie a una tesi di altissimo livello: “Caratterizzazione della Leucemia Mieloide Acuta a localizzazione extra midollare in modelli di Patient-Derived Xenografts (PDX) di Lam con mutazione della Nucleofosmina” – un titolo che da solo fa capire la complessità e la profondità del lavoro svolto.

Non parliamo solo di una tesi, ma di ricerca vera, quella che salva vite, quella che guarda avanti, quella che ha bisogno di menti brillanti come quella di Alessandra. Il premio le è stato conferito dal gruppo Dompé Farmaceutici, rappresentato dal presidente Sergio Dompé, anche in qualità di Presidente del Comitato Leonardo.

Questa ragazza, graziosa e determinata, figlia di un nostro stimatissimo concittadino e amico d’infanzia, è oggi una bandiera del Molise che ce l’ha fatta. E non è retorica: è fierezza pura, quella che sale dritta dalla pancia e va al cuore. In mezzo a colleghi premiati per tesi su moda, energia, sostenibilità e tecnologie, Alessandra ha scelto una strada difficile, coraggiosa, e l’ha percorsa con la grinta di chi non si accontenta.

Michele Trombetta