Taranto: punto di partenza perfetto per un viaggio in auto nel Sud Italia

Taranto rappresenta un punto di riferimento e di partenza strategico per chi desidera intraprendere un viaggio in auto nel Sud Italia.

Grazie alla sua posizione unica, stretta tra Mar Grande e Mar Piccolo (non a caso è soprannominata anche “città dei due Mari”), quest’antica colonia della Magna Grecia fondata dagli Spartani offre non solo un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, ma anche la comodità di essere un trampolino ideale per visitare regioni come Puglia, Basilicata e Calabria.

E per viaggiare in autonomia e comodamente ci si può affidare a un servizio di autonoleggio, come quello offerto da Maggiore, che mette a disposizione il mezzo ideale con cui fare un viaggio sicuro e personalizzabile in ogni esigenza.

Ma vediamo meglio come visitare le regioni del Sud partendo da questa città.

Viaggio al Sud: scegliere un servizio di qualità

Per pianificare un itinerario nel Sud Italia bisogna disporre di un mezzo affidabile e maneggevole. Per questo motivo, utilizzare un servizio di noleggio auto a Taranto, come quello di Maggiore, si rivela una soluzione ottimale.

Questa alternativa di mobilità consente infatti di ottenere il veicolo in tempi brevissimi, permettendo di iniziare il viaggio senza troppe perdite di tempo.

Visitare Taranto: cosa vedere

La storia di Taranto affonda le proprie radici nell’antichità: fondata dagli Spartani nel VIII secolo a.C., la città ha saputo conservare tracce preziose di civiltà antiche, tra cui quelle greche, che continuano a testimoniare il suo valore storico e artistico.

Tra le attrazioni principali della città spicca il Museo Archeologico Nazionale, custode degli “Ori di Taranto” e di altri reperti di epoca ellenica, che narrano la storia di una città importante per i commerci e gli scambi culturali.

Passeggiando per le viuzze della città vecchia, inoltre, si possono ammirare monumenti come la maestosa Cattedrale di San Cataldo e l’affascinante chiesa di San Domenico, raggiungibili attraverso scalinate e passaggi che collegano il passato alla modernità.

Non va dimenticato poi di deliziare anche il palato con le specialità locali, prime fra tutte le famose cozze tarantine, ma anche le bombette pugliesi, il capocollo della vicina Martina Franca e le chiancaredde (le orecchiette tarantine).

Per un’esperienza di viaggio priva di imprevisti e spiacevoli sorprese, tuttavia, è bene considerare anche alcuni aspetti pratici: ad esempio, bisognerà informarsi sulle eventuali zone a traffico limitato (come quelle nella città vecchia) per evitare multe e sanzioni con accessi non autorizzati.

A ogni modo, le agenzie di autonoleggio, oltre a offrire veicoli moderni e sicuri, mettono solitamente a disposizione anche un team di esperti pronto a fornire consigli utili e indicazioni per scoprire Taranto in tutta serenità.

Partire da Taranto per scoprire il Sud

Come già accennato, Taranto è anche la base ideale per partire alla scoperta del Sud Italia. La sua posizione geografica, infatti, consente di raggiungere in breve tempo località di grande interesse turistico.

In poco tempo, è possibile dirigersi verso destinazioni balneari come Ginosa Marina, rinomata per le sue acque limpide e per il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu. Lungo il percorso s’incontrano paesaggi naturali spettacolari, con maestose scogliere, spiagge dorate e ampie pinete.

Inoltre, noleggiare un’auto a Taranto significa anche avere la possibilità di esplorare borghi e città d’arte tipiche del Meridione. Basti pensare che Matera, la splendida citta dei Sassi, dista poco più di un’ora dalla cittadina pugliese, più o meno la stessa distanza è quella per Altamura, paesino famoso per il suo pane DOP. Circa quarantacinque minuti, invece, ci vogliono per arrivare a Ostuni, la città bianca, e lo stesso tempo occorre per recarsi a San Vito dei Normanni, ricca di storia e cultura.

Taranto, insomma, risulta essere la città ideale per iniziare un viaggio ricco di località uniche e ricche di meraviglie storiche e culturali. Noleggiando un’auto, poi, si potrà godere di un’autonomia e di una libertà senza pari nel programmare soste e deviazioni, senza pensare a treni da prendere o orari da rispettare per pullman e bus organizzati.