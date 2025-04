Cede una sponda: tir perde “gruppo elettrogeno” per strada

TERMOLI. Perdita di carico senza conseguenze, quella avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, all’imbocco della Tangenziale di Termoli.

Un mezzo pesante, che stava trasportando un gruppo elettrogeno, nell’affrontare la curva, ha perso parte dell’impianto.

Per fortuna, non ci sono stati danni a veicoli in transito, poiché l’inconveniente avrebbe potuto anche provocare un serio incidente, visto il peso dell’attrezzatura che è stata smarrita lungo la strada.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Dinamica che ha visto cedere una delle sponde. Non ci sono stati nemmeno problemi particolari alla circolazione.