Cento mozziconi al minuto: la raccolta di Plastic Free

TERMOLI. Oltre 6.000 mozziconi raccolti in appena un’ora: è il risultato sorprendente dell’iniziativa di sensibilizzazione ambientale che si è svolta ieri mattina nel centro di Termoli, in occasione dell’evento Plastic Free.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Termoli, ha visto la partecipazione di numerose associazioni, istituti scolastici e cittadini, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e pericolosi per l’ambiente, messaggio ribadito dall’assessore Silvana Ciciola.

I volontari si sono radunati alle ore 11 presso la Scalinata del Folklore, da dove si sono mossi per le vie del centro cittadino raccogliendo mozziconi abbandonati. Tra i partecipanti, anche i giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Boccardi”, le associazioni Lilt e Congeav, il Free Divers Club di Marco Marone e una delegazione dei Vigili del Fuoco, che da anni collaborano attivamente alle iniziative di sensibilizzazione ambientale.

L’evento ha messo in evidenza un dato allarmante: un solo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri d’acqua, rappresentando una minaccia per uccelli, pesci e altri animali che spesso li scambiano per cibo.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dei bambini, che con la loro spontaneità e sensibilità hanno ricordato agli adulti l’urgenza di proteggere l’ambiente. “Il Pianeta non è un posacenere”, è stato il messaggio chiave lanciato nel corso della mattinata.

Attraverso piccoli gesti concreti, come la raccolta di rifiuti, l’iniziativa ha voluto accendere i riflettori su un problema ancora troppo sottovalutato, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale.

Il successo della giornata conferma l’impegno della città di Termoli nel promuovere pratiche sostenibili e nella costruzione di una comunità sempre più consapevole del valore del proprio territorio.