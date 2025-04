Termoli amarcord: alla scoperta del calcio femminile

TERMOLI. Correvano gli inizi degli anni ’80, e anche a Termoli il calcio cominciò a parlare al femminile. A rendere possibile tutto questo fu la passione e la visione di una persona eccezionale, che oggi purtroppo non è più con noi: l’imprenditore Biagio Macrellino. Fu proprio lui, insieme ad altri amici innamorati dello sport, a decidere che anche la nostra città dovesse avere una squadra di calcio femminile. E così nacque la Capit Termoli.

Alla guida tecnica fu chiamato il mio maestro di giornalismo, Angelo Santagostino, che non solo sapeva raccontare lo sport con la penna, ma lo aveva vissuto anche sul campo, da portiere.

La squadra prese forma attraverso alcuni stage aperti, per vedere quante ragazze avessero voglia di cimentarsi in questa nuova avventura. La risposta? Oltre ogni più rosea aspettativa. L’entusiasmo era travolgente e le adesioni numerose. Il calcio femminile, che in quegli anni stava timidamente germogliando in Italia, trovava terreno fertile anche a Termoli.

Dopo un primo momento di curiosità e qualche inevitabile tentennamento, le ragazze – forse proprio grazie alla loro grinta e alla loro energia contagiosa – cominciarono ad attirare sempre più attenzione sui campi da gioco. E non mancavano i talenti.

In porta, ad esempio, c’era la mia amica Marilena La Ferrara, che all’epoca lavorava con me a Radio Termoli e oggi è attiva a Roma nel settore organizzativo di importanti case cinematografiche. Sulla fascia sgusciava velocissima Antonella “Antonellina” Ribuoli, imprendibile per le difese avversarie. E poi c’era lei, Maria Tondi, nata per il pallone: oggi è una felice mamma, ma non ha mai dimenticato il campo. Ha frequentato il prestigioso corso per il patentino Uefa a Coverciano, nello stesso gruppo di leggende come Gianni Rivera e altri campioni. Maria ha anche allenato squadre maschili, partecipato agli Juventus Camp estivi, e – diciamolo chiaramente – sapeva giocare davvero bene a calcio.

Non possiamo dimenticare neppure la ragazza dal cognome Londei, sorella del mitico Ughetto, bomber dell’U.S. Termoli, oggi trasferitosi a Vasto. Un chiaro caso di talento di famiglia.

Oggi vi riproponiamo alcune immagini datate 1983, messe a disposizione dagli amici di Bc Foto – Tiziana, David e Battista Costanzo. Se vi riconoscete, lasciateci un commento sotto la pagina Facebook di TermoliOnLine!

E se in quegli anni Biagio Macrellino gettò il seme di questa splendida avventura, oggi quel seme è germogliato ancora di più. Grazie a persone come Antonio Giuditta e alla sua società Arcadia, quell’idea non si è persa, ma continua a vivere. Il calcio femminile a Termoli esiste ancora, cresce, e ogni tanto sforna talenti niente male.

Sì, possiamo dirlo a voce alta e con orgoglio: anche a Termoli, il calcio è femmina.

Michele Trombetta