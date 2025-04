Inaugurata l’elisuperficie al Cardarelli, Roberti: «Finalmente abbiamo un mezzo di trasferimento veloce»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte all’inaugurazione dell’elisuperficie ‘Antonio Cardarelli’, adiacente l’Ospedale di Campobasso.

“L’elisuperficie inaugurata al ‘Cardarelli’ di Campobasso, ospedale HUB del nostro territorio – il commento del Presidente Francesco Roberti – è una infrastruttura necessaria e indispensabile per il Molise. Finalmente anche nella nostra regione ci sarà la possibilità, in caso di politrauma, di avvalerci di un mezzo di trasferimento veloce”.



“In questa ottica – ha ribadito il presidente Roberti – ci saranno nuovi accordi da sottoscrivere con le regioni limitrofe, anche a seconda delle diverse esigenze dei pazienti, che dovranno usufruire di questa infrastruttura”.

“L’elisuperficie, comunque, non sarà utilizzata soltanto per le esigenze dei pazienti, ma anche per altri servizi, così come è stata concepita questa opera sin dall’inizio, in accordo con le istituzioni preposte”, ha concluso il Presidente Francesco Roberti.