TERMOLI. Per fortuna, il primo sabato di aprile non è stato come la prima domenica, col maltempo che ha preso il sopravvento dopo una finestra di vera primavera.

Così, sotto un sole gradevole, ieri, molto frequentata la Fiera mensile in piazza del Papa, edizione prepasquale, con tanta gente a cercare di cogliere occasioni e gli ambulanti a rincorrere buoni affari.

Un momento di socialità e di aggregazione, perché tra le bancarelle e le aree mercatali aperte, si ravviva il contatto umano.