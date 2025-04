La Termoli Pallavolo vince e convince al PalaSabetta

TERMOLI. Vince e spicca il volo l’Asd Termoli Pallavolo, in quella che potrebbe essere la vittoria decisiva verso il primo posto.

Una posizione che, da finalista in vetta alla classifica, garantirebbe il vantaggio di due gare casalinghe su tre nella finalissima. La squadra di coach Peppe Del Fra sale così a quota 20 punti, mentre l’inseguitrice più immediata, la Tekno Progetti Arabona di Manoppello, resta ferma a 14. Mancano ancora tre partite alla fine: due in trasferta e una in casa, tra cui proprio il ritorno sul campo degli avversari di questa sera.

Un PalaSabetta gremito come non mai, ieri, domenica 6 aprile, ha fatto da cornice a un match spettacolare, con una buona rappresentanza anche dei tifosi ospiti, arrivati a Termoli con un torpedone. La Tekno Progetti Arabona si è dimostrata una squadra solida e ben organizzata. Ma i ragazzi di Del Fra, pur perdendo di misura il primo set (21-25), non si sono abbattuti.

Dal secondo parziale in poi hanno profuso carattere e grinta, dominando il set 25-15 e riportando in parità il match. Il terzo set, vero punto di svolta della partita, è stato combattuto fino al 24 pari: qui Termoli ha trovato due punti consecutivi fondamentali che hanno consegnato il parziale ai padroni di casa (26-24). Nel quarto set gli ospiti partono meglio, ma i termolesi rimontano con determinazione, mostrando lucidità mentale e una gestione perfetta dei momenti chiave, chiudendo il set 25-18 e la partita sul 3-1.

Tripudio sugli spalti e festa in campo: la finale si avvicina sempre di più. Ora serviranno solo calma e concentrazione. Toccherà a coach Del Fra tenere alta l’attenzione del gruppo. Molto è stato già fatto, ma il sogno è lì, a portata di mano.

ASD TERMOLI PALLAVOLO – TEKNO PROGETTI ARABONA

ESCOREVOLLEY 3-1

(21/25, 25/15, 26/24, 25/18)

1^ arbitro: Tufilli Mattia – 2^ arbitro: Pietrangelo Domenico

Michele Trombetta