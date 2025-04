“L’ultima cena”: mercoledì 16 aprile la tripla proiezione gratuita al Cinema Oddo

The Choosen: Ultima Cena è un film di genere drammatico, storico, religioso del 2025, con Jonathan Roumie e Elizabeth Tabish. Uscita al cinema il 10 aprile 2025. Durata 125 minuti. Distribuito da Nexo Studios.

TERMOLI. Il cinema Oddo effettuerà la proiezione solo per il giorno 16 aprile alle 16, alle 18.30 e alle 21.

La particolarità sarà che tutti coloro che vorranno fino ad esaurimento posti, potranno entrare nel cinema gratuitamente.

La scelta è dettata dal fatto che siamo nella Settimana Santa e il film tratta una tematica religiosa, il cinema è parrocchiale e quindi vuole offrire, al maggior numero possibile di persone, di partecipare alla visione e avere modo di riflettere su un fatto storico ma nello stesso tempo avvolgente e religioso come è l’ultima cena di Gesù che precede la sua passione e morte. Avere modo di riflettere su queste tematiche certamente aiuta a vivere meglio l’evento religioso che si celebra nella Settimana Santa tanto sacra per i cristiani.

Il cinema Oddo si propone anche in questo modo alla considerazione della cittadinanza al fine di far apprezzare e valorizzare la sua esistenza sul territorio e suscitare una maggiore frequenza visto che è l’unico cinema della città. Resiste perché non si vuole spegnere del tutto la cultura cinefila e in qualche modo la si vuole risuscitare soprattutto dopo la tempesta Covid che tanto ha influito negativamente sulle sale cinematografiche e si fatica ad invertire la tendenza