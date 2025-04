Manovre di ormeggio della “Amerigo Vespucci” affidate al ‘pilota’ termolese Stefano Marinucci

TERMOLI. Tra i protagonisti dell’approdo da Ancona a Ortona della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, c’è Stefano Marinucci, provetto ‘pilota’.

«Da stamattina, nel porto di Ortona, dalle 7, è ormeggiata la nave Amerigo Vespucci e io sono andato a bordo in qualità di Capo pilota della corporazione di piloti, Abruzzo e Molise che comprende i porti di Pescara Ortona, Vasco e Termoli. Ho eseguito la manovra di ormeggio insieme a mio collega Leonardo Costagliola. Ho effettuato la manovra, è stato molto emozionante e tutto è filato liscio». A Ortona è stata accolta anche la premier Giorgia Meloni.

Nel pingue curriculum, Stefano Marinucci, si evidenzia come si sia imbarcato per il servizio di leva sulla Nave Garibaldi, battaglione 7°/90, durante la crociera in America del Garibaldi; poi imbarcato da ufficiale di coperta su navi mercantili che hanno girato tutto il mondo.

Negli ultimi anni imbarcato da comandante su navi traghetto passeggeri.

«Nel 2000 ho vinto il concorso come Pratico Locale del porto di Termoli e quindi ho cominciato a svolgete il servizio di pilotaggio nel porto di Termoli e sul campo Rospo Mare; nel 2013 sono stato nominato anche pratico locale del porto di Vasto e quindi ho cominciato a svolgere il servizio di pilotaggio anche a Vasto, che ha un grosso tonnellaggio di traffico navale.

Nel 2025 dopo istituzione della corporazione sono stato nominato “pilota effettivo” della corporazione e subito dopo “capo pilota” della corporazione dal comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Giuseppe Panico, adesso svolgo ancora il servizio di pilotaggio nei porti della corporazione».