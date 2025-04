Parte da piazza Monumento il viaggio del camper della salute

TERMOLI. Questa mattina, in piazza Monumento a Termoli, è stato lanciato ufficialmente il progetto “Camper della Salute” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Campobasso, in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione provinciale. Il progetto mira a portare la prevenzione oncologica direttamente nei piccoli comuni e borghi del Molise, rendendo più accessibili le visite mediche e gli screening anche nelle zone più isolate.

Il Camper della Salute è un ambulatorio mobile che, grazie alla collaborazione con la direzione generale Asrem, sarà rinnovato e attrezzato per offrire servizi di diagnostica e prevenzione. Tuttavia, per essere operativo, necessita di alcune riparazioni strutturali e dell’acquisto di nuove attrezzature professionali, come ecotomografi e dermatoscopi.

Il lancio ufficiale del progetto è stato un momento significativo, con il banchetto organizzato in piazza Monumento, dove sono state messe in vendita confezioni di colombe pasquali e bottiglie di olio extra vergine d’oliva. I proventi della vendita andranno a sostenere le attività di prevenzione e a finanziare il progetto “Camper della Salute”.

L’iniziativa è un passo importante per garantire che i servizi di prevenzione oncologica siano accessibili a tutti, riducendo le difficoltà che molti cittadini molisani affrontano per accedere a cure e screening. La LILT si impegna a continuare a supportare non solo i pazienti oncologici, ma anche le loro famiglie, con attività di sensibilizzazione e assistenza.

Il progetto rappresenta una grande opportunità per il Molise, contribuendo a migliorare la salute della comunità e a rafforzare la coesione sociale. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, anche attraverso una partnership, a rendere il progetto una realtà concreta, portando la salute a chi ne ha più bisogno.

Come sottolineato dalla presidente della Lilt Campobasso, Carmela Franchella, «portare la prevenzione oncologica nei piccoli comuni e nei borghi molisani è fondamentale per garantire che nessuno resti indietro, soprattutto in un territorio con difficoltà nei trasporti e nelle infrastrutture». La LILT si impegna non solo ad offrire screening e diagnosi precoce, ma anche a dare un supporto psicologico e pratico ai pazienti e alle loro famiglie, aiutando a ridurre la solitudine e la vulnerabilità che spesso accompagna chi affronta la malattia.

Il progetto non solo permetterà di agevolare l’accesso alle cure oncologiche ma contribuirà a rafforzare il sistema di welfare locale, migliorando il benessere delle famiglie e della comunità intera. I benefici per il territorio sono innumerevoli: l’incremento della coesione sociale, la creazione di opportunità di volontariato e sensibilizzazione e l’abbattimento dei costi economici per le famiglie, che spesso devono affrontare spostamenti onerosi per usufruire di servizi di prevenzione.

Nel 2024, la Lilt ha già effettuato un significativo numero di prestazioni gratuite per i cittadini, tra cui 114 visite senologiche, 73 ecografie mammarie e 282 test HPV/PAP. Complessivamente, sono stati risparmiati circa 30.000 euro alle famiglie, dimostrando l’impatto positivo delle attività della Lilt sul territorio. Con un totale di 50.000 euro necessari per rendere operativo il Camper della Salute, ogni donazione, piccola o grande che sia, rappresenta un passo importante verso la realizzazione di una rete di prevenzione oncologica accessibile a tutti.