Ripulita l’area dell’ex Nautico, scacco all’inciviltà

TERMOLI. Questa mattina, grazie all’intervento della Rieco Sud, è stata finalmente ripulita l’area adiacente all’ex Nautico di Termoli, invasa da rifiuti abbandonati. Un’azione scaturita dopo una forte sollecitazione da parte di cittadini esasperati, che hanno chiesto a gran voce un intervento immediato, raccolta sia dall’amministrazione comunale e dall’assessorato all’Ambiente, che da Termolionline.

La ditta è intervenuta in seguito a segnalazioni insistenti e a un richiamo deciso, motivato dalle condizioni inaccettabili in cui versava la zona.

Le immagini scattate prima e dopo l’operazione parlano da sole: dove prima c’erano cartacce, plastica, bottiglie e sporcizia ovunque, ora l’area è tornata pulita e decorosa. Tuttavia, questa vicenda non può essere archiviata come un semplice caso di incuria risolta.

Il punto centrale resta il comportamento incivile e reiterato di chi continua a trattare gli spazi pubblici come discariche personali. Non è accettabile che la collettività debba sempre correre ai ripari, affidandosi alla buona volontà di pochi cittadini attivi o chi deve rincorrere per rimediare ai danni causati dalla maleducazione di altri.

Serve una strategia chiara e duratura: più controlli, più sanzioni e, soprattutto, una campagna seria per promuovere il rispetto del bene comune. Il decoro urbano non può essere una battaglia quotidiana, ma una condizione minima di civiltà da difendere tutti insieme.

L’area dell’ex Nautico è solo uno dei tanti esempi. Finché non cambia la mentalità, interventi come quello di oggi resteranno solo toppe temporanee su un problema culturale molto più profondo.

Alberta Zulli