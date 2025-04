Scontro tra una Bmw e un autocarro sulla statale 87

LARINO. Scontro in via Carpineto, nella mattinata di oggi, sulle Piane di Larino. Nell’incidente stradale sono rimasti coinvolti un furgoncino con degli operai a bordo che si stavano recando al lavoro e una Bmw X1. L’impatto è stato particolarmente violento, avvenuto al km 203 della statale 87.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e i Carabinieri della compagnia di Larino.

A restare ferito il conducente della Bmw, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma non sarebbe in condizioni gravi, per fortuna. Sul posto anche gli operai dell’Anas. La circolazione è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro.

Pervenuta anche la nota da parte dell’Anas:

«A causa di un incidente stradale, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 87 “Sannitica” dal km 202,000 al m 203,250 all’altezza di Larino».

Nel sinistro, che ha coinvolto due vetture, si registra un ferito. Istituite deviazioni al traffico in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile».

Alle 9.09 Anas comunica la riapertura della statale 87.