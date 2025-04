Termoli calcio solidale: consegnate le uova di Pasqua all’associazione “Oltre il Blu”

TERMOLI. Nel pomeriggio di oggi squadra e società, rappresentata dal direttore generale Giovanni Guadagnuolo, in collaborazione con il Comune di Termoli, rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, si sono recati presso l’istituto comprensivo “Maria Brigida” di Termoli, sede dell’associazione “Oltre il Blu”, per portare il proprio saluto e consegnare le uova di cioccolato ai 23 ragazzi dell’associazione che si occupa del miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, nata a Termoli nel 2022.

Per un progetto duraturo e ben radicato nel territorio come quello che la nuova società giallorossa guidata dal Presidente Nicola Cesare vuole riprendere dopo anni, non si può fare a meno di avvicinarsi alle realtà che qui vi operano e organizzare iniziative di carattere sociale, volte a favorire la vicinanza e il sostegno reciproco.

Sin dal suo insediamento, la nuova società si è prefeissata di svolgere azioni benefiche per la città, come uno tra gli obiettivi fondamentali da raggiungere anche al di fuori dal campo.

Pensiamo che con un piccolo impegno si possano ottenere grandi risultati, e riportare lo sport al centro dell’impegno sociale sarà noi sempre un grande obiettivo che ci impegneremo a raggiungere.