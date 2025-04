Vito Nicola Paradiso: l’inventore della Chitarra Volante

TERMOLI. Il “Paradiso” della chitarra. Non vogliamo parafrasare una celebre fiction, ma esplorare assieme a voi un metodo di apprendimento innovativo, che il musicista e compositore Vito Nicola Paradiso ha esportato anche a Termoli, ospite di Tonino e Luigi Pipoli, il duo Luiton.

Maestro, concertista, autore, didatta, si ama considerare semplicemente un uomo con l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli la passione per la chitarra classica.

Per questo motivo, un giorno, gli è venuta l’idea di coinvolgere i ragazzi in un percorso facile e divertente alla scoperta della musica e di conservare questo metodo tra le pagine de La Chitarra Volante.

«Ho avuto il piacere di suonare in molte sale e teatri di città d’arte di tutto il mondo e di prestare la mia esperienza a servizio della metodologia didattica, rivolta in particolar modo alle orchestre di chitarre. Ho realizzato diverse trascrizioni di classici della musica italiana sulla scia e la tradizione dei chitarristi-compositori italiani del XIX secolo», riferisce il maestro Paradiso, che ha avuto modo anche di incontrare una delegazione dell’amministrazione comunale, col vicesindaco Michele Barile e l’assessore ai Lavori pubblico, Enrico Miele.

Abbiamo approfittato per conoscere meglio l’inventore della “Chitarra Volante”.

LA BIOGRAFIA

Nato in Puglia nel 1964, dopo varie esperienze in diversi generi musicali, si diploma in chitarra nel 1987 in qualità di privatista con il massimo dei voti e la lode. Dalla fine degli anni ottanta, e per oltre un decennio, risulta vincitore in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Il Concertista

Ha tenuto innumerevoli concerti in prestigiose sale e teatri di città d’arte in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Scozia, Olanda, Ungheria, Svizzera, e Irlanda, Canada, Messico, Argentina, Cina, Giappone e in diversi stati americani: California, Oklahoma, Arizona, Indiana, Washington e New York.

In qualità di solista ha eseguito diversi concerti per chitarra e orchestra e in ambito cameristico ha fatto parte di diversi ensemble dal duo con il flauto, il violino, l’arpa, il canto, le percussioni sino al quintetto con archi collaborando con artisti italiani e stranieri di fama internazionale.

Ha registrato diversi dischi come solista, tra cui: Una Chitarra in “Frack” (Edizioni Curci); Serenate latine del ‘900 (allegato alla rivista GuitArt); La magìa di una Chitarra (WLO Records) un CD interamente dedicato a personali trascrizioni di musica Partenopea.

L’Autore

É l’autore del fortunatissimo metodo di base (record di vendite) LA CHITARRA VOLANTE, diviso in tre volumi con CD minus-one allegati – un vero e proprio “Best Seller” della didattica musicale di base, pubblicato dalla casa editrice Curci di Milano. La chitarra volante, già da diversi anni, fra tutti i metodi di strumento musicale, ha raggiunto la Top Ten come il libro di didattica musicale più venduto e utilizzato in Italia. Inoltre, lo stesso metodo è inserito e adottato in diverse scuole e conservatori europei, Stati Uniti, Sud America e nel 2015 è stato tradotto i lingua portoghese dalla casa editrice Vitale di Rio de Janeiro con il titolo O Violao Màgico.

A parte il metodo, in questi anni ha pubblicato diversi brani originali di genere descrittivo per chitarra sola sino all’orchestra di chitarre: Preludi Sentimentali (CD allegato interpretato da Giulio Tampalini), La chitarra Volante Ensemble (volume 1 & 2), I love Guitar (musiche di Remo Vinciguerra), Travel in America, Danze Latino-americane e Impressioni Faunistiche. Le sue pubblicazioni hanno vinto numerosi premi della critica fra cui: “Cinque stelle” sulla rivista Seicorde e la copertina di GuitArt.



I Premi

Chitarra d’Oro 2012 per la didattica al 17° Convegno Internazionale di Alessandria Maestro d’Italia 2008 – 2012 al Premio Musica Italia di Barletta.