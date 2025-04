Agriturismo e 1° maggio in Molise: tra sapori autentici e natura intatta

CAMPOBASSO. “Il settore agrituristico sta diventando un grande volano di sviluppo per le aree interne, favorendo l’economia locale, la valorizzazione culturale e la promozione di pratiche agricole virtuose”.

Ad affermarlo è il Presidente regionale di Terranostra Molise, l’associazione agrituristica facente capo a Coldiretti–Campagna Amica, Felice Amicone, alla vigilia dell’ultimo ponte di primavera che inizierà domani, 1° maggio.

Complice le previsioni meteo favorevoli, che promettono sole e caldo in tutta Italia, secondo le stime di Coldiretti e Terranostra Campagna Amica, si prevedono circa 600mila presenze negli agriturismi italiani.

A spingere sulla scelta dell’agriturismo per trascorrere qualche giorno di vacanza è la voglia di riscoprire la tranquillità e la natura incontaminata delle nostre campagne, unita al buon cibo genuino e a una serie di attività pensate per soddisfare le esigenze di ospiti di ogni età.

“L’attrattiva maggiore per i nostri ospiti – spiega Amicone – resta il buon cibo autentico e genuino, prodotto dalle nostre aziende depositarie di una cultura enogastronomica millenaria. Ma la crescita del turismo esperienziale ha portato gli agriturismi ad ampliare l’offerta anche al wellness e alle attività sportive e didattico-culturali, capaci di conquistare sia i grandi che i bambini”.

In forte crescita anche l’enoturismo, con un aumento delle presenze stimato in oltre il 10% rispetto allo scorso anno. Ottimi segnali arrivano anche da altri comparti, come l’oleoturismo e il turismo dei formaggi, sempre più diffusi anche in Molise, a dimostrazione che la vacanza in campagna offre esperienze complete all’insegna della sostenibilità.

“Sono sempre più numerose anche le aziende agricole e agrituristiche molisane – evidenzia Felice Amicone – che offrono ‘pacchetti’ integrati con pranzi, degustazioni in cantine o in vigna, e itinerari turistici di natura culturale e ambientale, oltre a varie attività a contatto con la natura, come trekking e bicicletta, volte al benessere psico-fisico degli ospiti.

Chi viene in Molise, ospite dei nostri agriturismi – conclude Amicone – può conoscere la regione gustando i nostri prodotti, immerso in una natura incontaminata”.