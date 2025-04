Al via il corso di introduzione al Bim per imprenditori edili

CAMPOBASSO. Venerdì 11 aprile 2025, con inizio alle 9:30, presso le aule didattiche del Formedil Molise (già Scuola Edile del Molise), si svolgerà il corso di introduzione per imprenditori sul Bim (Building Information Modeling), riservato a un primo pacchetto di imprese che hanno manifestato interesse.

Il corso è promosso da Dihcube, il Polo nazionale dell’innovazione digitale per il settore delle costruzioni, cofinanziato dalla Commissione europea e dal Mimit, coordinato dall’Ance con l’obiettivo di accrescere il livello di digitalizzazione di imprese, Pa e operatori dell’intera filiera.

Il Bim è obbligatorio dal 1° gennaio per progettazioni e lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro per cui è fondamentale che le imprese edili si preparino ad affrontare queste nuove sfide e l’Ance Molise è al loro fianco per aiutarle a gestire in modo più efficiente e competitivo i progetti futuri.