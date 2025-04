Arriva l’indennità per i dipendenti delle imprese di pesca sul fermo biologico 2024: domande dal 23 aprile

TERMOLI. È stata riconosciuta il 17 aprile 2025, con decreto interministeriale n. 1222, l’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese di pesca marittima per la sospensione di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio 2024.

Le domande potranno essere presentate dal 23 aprile al 16 giugno 2025.

La compilazione delle istanze è consentita esclusivamente in via telematica nell’applicativo “Fermo Pesca”.

Si forniscono di seguito le informazioni per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima – fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio – Decreto n. 1222 del 17 aprile 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.



Presentazione delle istanze dal 23 aprile 2025 al 16 giugno 2025

Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle procedure amministrative e nell’ottica della semplificazione dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione degli utenti, è stata predisposta una nuova piattaforma telematica dedicata al fermo pesca – annualità 2024. Il nuovo applicativo risulta maggiormente rispondente ai principi di accessibilità ed usabilità, nonché ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Il fine è quello di garantire, infatti, una procedura più snella e veloce per l’istruttoria e l’erogazione dell’indennità ai beneficiari.

Le operazioni necessarie per l’utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nella pagina fermo pesca.

Informativa trattamento dati personali

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili: