Certificati anagrafici e Stato civile disponibili in 133 uffici postali molisani

Le nuove abilitazioni al servizio hanno interessato ulteriori 46 uffici postali, che da oggi consentono al cittadino di richiedere a sportello uno o più certificati per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica

TERMOLI. Da oggi i cittadini molisani possono richiedere i certificati anagrafici e di stato civile in tutti i 133 uffici postali interessati dal progetto Polis di Poste Italiane.

Il servizio, infatti, è stato esteso a ulteriori 46 uffici postali di altrettanti comuni molisani con popolazione sotto i 15mila abitanti. Nello specifico, 34 uffici postali sono stati abilitati in provincia di Campobasso (per un totale di 82 complessivi) e 12 in provincia di Isernia (per un totale di 51 complessivi).

Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’Anpr.

Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il qr code che ne garantisce l’autenticità.

I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure Spid.

“Polis” punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni, al di sotto dei 15mila abitanti, su tutto il territorio nazionale.