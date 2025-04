Coldiretti Molise al Vinitaly di Verona: «L’enoturismo sta diventando volano per sviluppare le aree interne»

“L’enoturismo sta diventando un grande volano di sviluppo per le aree interne, favorendo l’economia locale, la valorizzazione culturale e la promozione di pratiche agricole virtuose”. Ad affermarlo è il Presidente regionale di Terranostra Molise, l’associazione agrituristica facente capo a Coldiretti-Campagna Amica, Felice Amicone, a margine del Consiglio nazionale di Terranostra, tenuto in “Casa Coldiretti”, al Vinitaly di Verona.

“Solo i produttori di vino possono raccontare con autenticità la naturalità del loro prodotto: conoscono ogni fase, dalla vigna alla bottiglia, e ne custodiscono storia, territorio e passione – sottolinea la presidente di Terranostra, Dominga Cotarella – Questo legame diretto diventa un valore aggiunto per i consumatori sempre più attenti alla sostenibilità e alla trasparenza”.

Un segnale importante viene anche dal nuovo Piano Ue per il vino, ricorda Coldiretti, presentato dalla Commissione Europea che riconosce l’enoturismo come un elemento chiave per diversificare e rafforzare il settore vinicolo europeo, contribuendo allo sviluppo economico delle regioni rurali e rispondendo alle nuove tendenze del mercato.

A trainare il fenomeno dell’enoturismo, rileva Coldiretti, è soprattutto la spinta all’innovazione che viene dalle aziende vitivinicole, capaci di intercettare la domanda verso un tipo di turismo sempre più esperienziale che proviene da italiani e stranieri. Alle tradizionali degustazioni si sono così aggiunte attività che vanno dall’arte allo sport fino al wellness.

“Sono sempre più numerose le aziende agricole e agrituristiche molisane – osserva Felice Amicone – che offrono ‘pacchetti’ che abbinano degustazioni in cantine o in vigna con itinerari turistici, di natura culturale ed ambientale, come anche varie attività a contatto con la natura come il trekking e la bicicletta, volti al benessere psico-fisico degli ospiti. Chi viene in Molise, ospite dei nostri agriturismi – conclude Amicone – può così conoscere la nostra regione gustando i nostri prodotti, in un contesto caratterizzato da una natura incontaminata”.