«Continuità e impegno per il territorio e la professione», il nuovo Consiglio dei Geologi

CAMPOBASSO. Il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi si è insediato ufficialmente il 12 aprile 2025, a seguito delle elezioni svoltesi in modalità telematica nei giorni 26 e 27 marzo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 169/2005. In data 27 marzo 2025, sono stati proclamati eletti otto consiglieri iscritti alla Sezione A e un consigliere iscritto alla Sezione B dell’Albo.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio ha proceduto alla distribuzione delle cariche istituzionali, deliberando all’unanimità la seguente composizione: Domenico Angelone è stato nominato Presidente, Alberto Di Ludovico Vicepresidente, Gennaro Carlone Segretario, Ludovica Di Renzo Tesoriere. Completano la squadra i consiglieri Domenico Di Lisa, Dino Di Rienzo, Antonello Reale, Marzia Zuchegna e Michele Di Iorio in rappresentanza della Sezione B.

Il nuovo Consiglio si presenta con una composizione che coniuga continuità ed esperienza, nella piena consapevolezza della centralità del ruolo del geologo nelle dinamiche ambientali, territoriali e sociali.

La linea d’azione sarà improntata a una visione moderna e partecipativa dell’Ordine, che metta al centro la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi, la sostenibilità ambientale e il sostegno alla professione.

Nel corso della riunione di insediamento, il Presidente Domenico Angelone ha sottolineato l’importanza dell’impegno assunto:

«È per me un onore e una grande responsabilità tornare a guidare questo Consiglio. Intendiamo dare continuità al lavoro portato avanti in maniera mirabile con serietà e coerenza negli anni scorsi, ma anche aprire nuove prospettive, rafforzando il ruolo del geologo all’interno della società e delle istituzioni.

Il nostro sarà un Ordine attento alle esigenze dei colleghi, presente sul territorio, capace di promuovere una cultura tecnico-scientifica che sappia dialogare con il mondo reale».

Tra le priorità del mandato figurano la promozione della formazione continua, il rafforzamento della presenza dei geologi nei processi di pianificazione pubblica, la digitalizzazione dei servizi agli iscritti, il supporto ai giovani professionisti e una sempre maggiore visibilità della geologia come scienza strategica per la prevenzione, la resilienza e la transizione ecologica.

Il Consiglio si propone inoltre di sviluppare sinergie con enti pubblici, università e realtà professionali, per favorire occasioni di crescita, aggiornamento e progettazione condivisa, sia a livello regionale che nazionale.

«Vogliamo confermare un Ordine inclusivo, dinamico, all’altezza delle sfide del presente – ha aggiunto Angelone – capace di sostenere concretamente i geologi e di affermare con forza l’importanza del nostro sapere nei contesti decisionali, nella tutela ambientale e nella pianificazione del territorio.»

Con spirito unitario, competenza e visione strategica, il Consiglio intende lavorare nei prossimi anni per rafforzare la funzione pubblica della geologia, favorendo un dialogo costante con la società civile e con le istituzioni, nel solco di un impegno trasparente e concreto per il bene comune.