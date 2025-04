Crisi dei vongolari, finalmente qualcosa si muove

Deroga sulla taglia minima delle vongole: parere positivo dello STECF sulla richiesta dell’Italia

TERMOLI. Il settore della pesca delle vongole italiane riceve un’importante conferma dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF). Nella relazione della sua 78ª riunione plenaria, resa pubblica l’11 aprile scorso, il Comitato non ha sollevato obiezioni alla Raccomandazione Congiunta avanzata dall’Italia per la deroga sulla taglia minima della vongola (Chamelea gallina), evidenziando invece la validità e la completezza dei dati forniti dallo Stato italiano.

Un aspetto chiave del parere dello STECF riguarda la dinamica di reclutamento della risorsa, giudicata soddisfacente. Questa valutazione apre la strada alla possibilità di una revisione quinquennale dell’andamento degli stock di vongola nell’Adriatico, auspicando una concessione della deroga per un periodo prolungato, con una procedura più rapida del solito.

L’ottimo risultato è frutto del lavoro della Direzione Generale della Pesca del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che ha presentato una documentazione dettagliata e pertinente a sostegno della richiesta. Fondamentale è stato anche il contributo dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di gestione, che ha integrato la Raccomandazione con dati approfonditi. Quest’ultimo continuerà a seguire con attenzione le fasi procedurali presso le istituzioni comunitarie.

L’approvazione dello STECF rappresenta un passo significativo per il comparto della pesca, garantendo maggiore flessibilità agli operatori e consentendo una gestione più adeguata delle risorse. Ora si attende l’evolversi del processo a livello europeo, con la speranza che la deroga venga concessa in tempi brevi.