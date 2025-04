Edi 5.0: il motore della trasformazione digitale per le Pmi del Molise

CAMPOBASSO. L’innovazione digitale, forza trainante per la crescita economica italiana, trova terreno fertile anche nel Molise grazie all’azione di Edi 5.0, il polo d’innovazione digitale di Confcommercio. Presentato nel corso della prima iniziativa a Termoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della nostra organizzazione, l’Hub nella nostra regione si pone come un vero e proprio acceleratore per le piccole e medie imprese (associate e non), offrendo un supporto concreto per colmare il divario digitale, attraverso consulenze gratuite, servizi a valore aggiunto, soluzioni digitali di alto profilo, ma anche partecipazione a progetti di filiera, accesso a bandi e finanziamenti sul digitale.

“Oggi innovare non è un lusso, è una necessità” – dichiara Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise – “siamo al fianco delle imprese per accompagnarle nella trasformazione digitale: posizionamento online, turismo 4.0, sostenibilità, cybersecurity e accesso al credito non sono parole difficili, ma opportunità concrete. E la cosa interessante è che sono completamente gratuite per le Pmi. Un’occasione per continuare a fare impresa, qui, in Molise, guardando al futuro.”

Al centro dell’offerta di Edi 5.0 vi sono i servizi di assessment e orientamento. L’assessment, attraverso un’analisi approfondita della maturità tecnologica delle aziende, permette di identificare i punti di forza e le aree di miglioramento, fornendo una base solida per la pianificazione strategica. L’orientamento, invece, si traduce in percorsi personalizzati, che guidano le imprese verso strutture specializzate in trasferimento tecnologico e innovazione digitale, facilitando l’accesso a risorse e competenze avanzate.

Le aree di intervento di Edi 5.0 sono state selezionate per rispondere alle esigenze più urgenti delle PMI:

Posizionamento online : nell’era digitale, una presenza online efficace è fondamentale per la visibilità e l’acquisizione di clienti. Edi 5.0 supporta le imprese nello sviluppo di strategie digitali mirate .

: nell’era digitale, una presenza online efficace è fondamentale per la visibilità e l’acquisizione di clienti. Edi 5.0 supporta le imprese nello . Rischio cyber : la sicurezza informatica è una priorità assoluta . Edi 5.0 fornisce strumenti e consulenza per proteggere i dati e i sistemi informatici delle imprese.

: la . Edi 5.0 fornisce per delle imprese. Digitale per l’ospitalità : il Molise, con il suo potenziale turistico, può trarre grande vantaggio dalle tecnologie digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori e ottimizzare la gestione delle strutture ricettive .

: il Molise, con il suo potenziale turistico, può trarre per e . Credito e sostenibilità: l’accesso al credito e l’adozione di pratiche sostenibili sono cruciali per la crescita a lungo termine delle imprese. Edi 5.0 offre supporto in entrambi questi ambiti.

Il contributo del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta un’opportunità straordinaria per le Pmi molisane. Le agevolazioni previste (100% per micro e piccole imprese, 90% per le medie imprese) abbattono le barriere economiche all’innovazione, incentivando la trasformazione digitale. Il contributo alle attività connesse all’erogazione di servizi alle imprese da parte dei poli si configura come aiuto di Stato, ed è concesso nei limiti delle intensità di aiuto massime stabilite dall’art. 28 del regolamento Gber, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste.

Confcommercio Molise, infine, attraverso la sua rete di esperienze, offrirà un supporto personalizzato alle imprese su tutto il territorio regionale che attraverso Edi 5.0 si configura come un ecosistema digitale dinamico, che connette le aziende alle risorse e alle competenze necessarie per competere nel mercato globale.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro centralino allo 0874 6891 o consultare la nostra home page www.confcommerciomolise.it