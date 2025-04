Fondo previdenziale: la Uiltec si consolida prima forza sindacale del Molise

TERMOLI. La Uiltec celebra una storica affermazione alle recenti elezioni per il fondo previdenziale Fonchim e assistenziale Faschim, dove, l’11 e 12 marzo, l’organizzazione ha raggiunto un risultato senza precedenti, consolidandosi come prima forza sindacale in Molise e a livello nazionale. Un successo frutto del lavoro instancabile della Segretaria Daniela Piras, che sarà protagonista del Consiglio Regionale della Uiltec in programma il prossimo 9 aprile, presso il lido Cala Sveva di Termoli, a partire dalle ore 10.

«Ora possiamo gioire, è ufficiale, la Uiltec, nelle elezioni del fondo previdenziale Fonchim ed assistenziale Faschim che si sono svolti l’11 e 12 marzo u.s., si è posizionata avanti a tutti, con un exploit in Molise che non ha eguali nel panorama nazionale, grazie al lavoro costante, continuo e coriaceo, della segretaria Daniela Piras che festeggerà la storicità dell’evento, il 9 aprile a Termoli, in un Consiglio Regionale che celebrerà questo grande risultato! Dopo esser stati certificati come prima organizzazione sindacale presso la Itl del Molise, anche nei fondi siamo primi, con 382 voti in Faschim, seguita dai 102 della Femca e dai 66 della Filctem, facendo ancor meglio in Fonchim, con 445 voti, seguita dalla Filctem con 133 ed i 117 della Femca, elegge, per la prima volta nella storia sindacale del comparto, un molisano, Giovanni Venuti, ribadendo una leadership in Fis che trova un ulteriore conferma di quanto, questa sigla, sia vicina ai lavoratori del comparto.

Carlo Scarati e la squadra del comparto chimico (ma siamo leader anche nel gomma e plastica e tessile), fatta di dirigenti che partendo dalla Unilever di Pozzilli, passando per la Fater di Campochiaro, per atterrare nel nucleo industriale di Termoli, con la Momentive, l’Additives Performance e la Fis, hanno centrato l’ennesimo obiettivo ed ora il rush finale, cedere il testimone ad un gruppo di giovani che rappresenterà il Sud vivo di questa terra, orgogliosa e non sempre valorizzata come merita: viva il Molise, viva la Uiltec!